【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#7

【前回を読む】今大会は「体がどこまで持つか」で優勝が決まる…“地獄のスケジュール”で疲弊する選手たち

ボンジーア！ W杯開幕で表向きは華やかだけど、裏では前代未聞のクレージーなことが起こっている。なんと選手や関係者が開催国に行けないんだ。

2018年に初めて元共産圏のロシアでW杯が開催された時も、事実上の独裁国で人権問題のある22年カタール大会の際も心配したけど、プレーするのも、試合を見るのも問題はなかった。

ところが、自由を謳う米国で起こってしまった。米国は安全保障上の問題で39カ国からの渡航を禁止している。その中には、今回W杯に出場する国も含まれている。W杯開催国は「出場国の選手や関係者の入国を妨げない」というFIFAの誓約書にサインをしている。往来は問題ないはずだった。

でも、トランプはそんな約束、屁とも思っていないみたい。例えばイラク代表の副主将アイメン・フセインは、チームと共にシカゴに着いた途端、入国審査で1人別室に連行され7時間にわたる尋問を受けた。理由は公表されていないが、どうも交友関係を疑われたらしい。ちなみに一緒にいたチーム付きカメラマンは入国できなかったよ。セネガルとウズベキスタン代表も入国時に執拗なセキュリティーチェックを受けたらしい。

米国と交戦中のイラン。トランプは彼らを失格にして代わりにイタリアを呼びたかったらしいけど、さすがにそこまでやると、W杯自体が意味のないものになっちゃうから、実現しなかった。でも米国はなんだかんだ言って、選手や関係者にビザを出し渋っている。不安に感じたイランは米国滞在を最小限にするため、キャンプ地を米アリゾナからメキシコに移し、24時間の特例ビザで試合の朝に米国へ飛び、試合後すぐに出国することにした。でも選手には負担がかかるし、もし悪天候で飛行機が飛ばなかったらどうするんだろう。

極めつきは、ソマリアの審判オマル・アルタン氏の件だ。彼は2025年のアフリカ最優秀審判で、その功績を買われ、今回W杯で笛を吹くことになった。ところが彼はマイアミ空港で入国を拒否されてしまった。理由は不明。確かに彼は渡航禁止のソマリアの出身だけど、FIFAのスタッフだよ。身元もしっかりしている。それを入国させないなんてあり得ない。

もっとおかしいのは、FIFAがそれに対し、抗議どころか、アルタン氏を審判団から外してしまったんだ。

FIFAは大会をつつがなく終えられるよう、米国とトランプのご機嫌取りをしている。これってとんでもないことだよね。

（Ricardo Setyon／ジャーナリスト）

▽翻訳=利根川晶子（とねがわ・あきこ）埼玉県出身。通訳、翻訳家。1982年W杯でイタリア代表タルデッリに魅せられ、89年にイタリア・ローマに移住。「ゴールこそ、すべて」（スキラッチ自伝）など著書、訳書多数。