【仰天野球㊙史】#52

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5万人超の観客を収容できる球場をたった5年で解体──こんなウソのような出来事が野球裏面史の奥の奥にある。

その球場は東京の三鷹にあった「武蔵野グリーンパーク」。両翼91.5メートル、中堅128メートル、ホームベースからバックネットまで20.1メートルだから、かなり大きい。収容人員5万1000人と立派なもので、現在のフランチャイズ球場をしのぐ。

太平洋戦争が終わり、野球が復活。ゼロ戦工場を持っていた中島飛行機の跡地に建設することになった。

プロ野球がセ・パ2リーグになった頃のことで、GHQが日本再生政策のひとつとしていた「野球の利用」が背景にあったと思われる。

トップに立って建設を指揮したのは松前重義。官僚出身で東海大学を創設した人物である。役員に作家の武者小路実篤、弁士の徳川夢声、作曲家の近衛秀麿らが名を連ねた。

球場が完成したのは1951（昭和26）年。米軍が管理していた頃のグリーンパークをそのまま命名（通称・三鷹球場）し、新興球団のひとつだった国鉄スワローズが本拠地球場として使用することになった。

親会社が国有鉄道だけに、中央線の三鷹駅から支線を延ばし、新しい武蔵野競技場前駅まで6分ほど。試合のある日は東京駅から直通電車を出したそうである。行き先表示板に野球のボールをデザイン、と盛り上がっていた。

球団創設の際、選手の多くは前年まで各地の国鉄管理局でプレーした職員だった。社会人野球からプロへの移行だったことから、国鉄は「国鉄職員の身分保障」「選手に全線パス支給」とし、収入計画のなかに「運賃」を明記した。

こけら落としは51年の5月5日。3チームによるダブルヘッダーで、第1試合で国鉄は名古屋ドラゴンズに6-3で勝った。完投勝ちしたのが2年目の金田正一。のちに400勝投手となる若きエースの快投である。第2試合は名古屋が巨人に1-0だった。

強い風が吹くわ、砂ぼこりが立つわで、プレーする選手は大変だった、と伝えられている。その後、交通の便の悪さに、翌年に神宮球場などのGHQ接収が解けたことが重なり、“用なし球場”となった。

武蔵野グリーンパーク1年目にプロ野球が使用したのは16試合。本拠地球場のはずの国鉄は7試合しか消化しなかった。東京六大学が19試合を行ったという。最大収入源のプロ野球にそっぽを向かれてあっという間に財政難に陥り、あえなく56年に解体。国鉄は52年から後楽園球場を本拠とした。

正確な建設費用は不明である。突如、姿を見せて消えた。わずか5年、まさに幻の武蔵野グリーンパークだった。

（菅谷齊／東京プロ野球記者OBクラブ会長）