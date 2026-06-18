東北は明日19日も雷雨や激しい雨に注意 21日頃のまとまった雨で梅雨入りか
東北地方は明日19日にかけて局地的な雷雨や激しい雨に注意が必要です。21日(日)〜22日(月)は東北南部を中心に雨量が多くなり、梅雨入りが発表される見通しです。21日(日)頃からは涼しくなるでしょう。
梅雨入り近づく東北 21日〜22日は雨の降り方に注意
今日18日午前の時点で、気象台から東北地方の梅雨入りの発表はありません。ただ、この先は前線や低気圧、湿った空気の影響で、曇りや雨の日が増える見込みです。東北でも雨の季節が近づいています。
明日19日(金)も変わりやすい天気が続くでしょう。東北北部を中心に晴れ間が出ますが、山沿いを中心に雨や雷雨の所がありそうです。昼過ぎから夕方にかけては、青森県や岩手県などで局地的に激しい雨が降るおそれがあります。
20日(土)は、東北北部では晴れ間の出る所があるでしょう。一方、東北南部は梅雨前線の影響で雲が多く、夜は太平洋側を中心に雨の降る所がありそうです。
21日(日)から22日(月)にかけては、低気圧や前線の影響で雨の範囲が広がるでしょう。宮城県南部の山沿いや福島県の中通り南部、浜通りでは雨量が多くなるでしょう。予想には幅がありますが、最新の気象情報に注意してください。また、このタイミングで東北地方の梅雨入りが発表されるとみられます。
23日(火)以降は、オホーツク海高気圧からの湿った東よりの風の影響で、太平洋側を中心に曇りや雨のすっきりしない天気が続くでしょう。一方、青森県や秋田県など日本海側では、晴れ間の出る日もある見込みです。
21日以降は一段涼しく 長袖や羽織る物が活躍
上の図は、昼の時間帯の服装の目安です。
明日19日(金)から20日(土)にかけては、晴れ間の出る所を中心に、半袖や薄手の長袖で過ごせる所がほとんどでしょう。
ただ、21日(日)以降は暑さがおさまり、昼間でも長袖や羽織る物が必要な日が多くなる見込みです。太平洋側を中心に、涼しく感じられる日がありそうです。服装でうまく調節してください。
服装指数は、予想気温からどのような服装が適しているか提案するものです。人により暑さや寒さの感じ方は異なりますが、服装選びの参考にしてください。
後半は蒸し暑さアップ 熱中症や食品の管理に注意
26日(金)以降は、東北南部では曇りや雨の日が続くでしょう。一方、東北北部では晴れ間の出る日が比較的多くなりそうです。ただ、雨具が必要になる日もありますので、最新の予報を確認してください。
また、気温は再び高めの日が多くなり、湿度も高くなるでしょう。蒸し暑く感じられる日が増えそうです。こまめな水分補給など熱中症対策に加え、食品の管理にも注意が必要です。