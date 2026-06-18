東北地方は明日19日にかけて局地的な雷雨や激しい雨に注意が必要です。21日(日)〜22日(月)は東北南部を中心に雨量が多くなり、梅雨入りが発表される見通しです。21日(日)頃からは涼しくなるでしょう。

梅雨入り近づく東北 21日〜22日は雨の降り方に注意

今日18日午前の時点で、気象台から東北地方の梅雨入りの発表はありません。ただ、この先は前線や低気圧、湿った空気の影響で、曇りや雨の日が増える見込みです。東北でも雨の季節が近づいています。





今日18日は、日本海側を中心に晴れ間が出ていますが、今夜にかけては上空の寒気の影響で大気の状態が不安定となるでしょう。所々で雨や雷雨となり、山形県や福島県会津では、局地的にバケツをひっくり返したような激しい雨の降る所がありそうです。道路が冠水するおそれもあります。雨雲レーダーを確認するなど、急な天気の変化に注意してください。明日19日(金)も変わりやすい天気が続くでしょう。東北北部を中心に晴れ間が出ますが、山沿いを中心に雨や雷雨の所がありそうです。昼過ぎから夕方にかけては、青森県や岩手県などで局地的に激しい雨が降るおそれがあります。20日(土)は、東北北部では晴れ間の出る所があるでしょう。一方、東北南部は梅雨前線の影響で雲が多く、夜は太平洋側を中心に雨の降る所がありそうです。21日(日)から22日(月)にかけては、低気圧や前線の影響で雨の範囲が広がるでしょう。宮城県南部の山沿いや福島県の中通り南部、浜通りでは雨量が多くなるでしょう。予想には幅がありますが、最新の気象情報に注意してください。また、このタイミングで東北地方の梅雨入りが発表されるとみられます。23日(火)以降は、オホーツク海高気圧からの湿った東よりの風の影響で、太平洋側を中心に曇りや雨のすっきりしない天気が続くでしょう。一方、青森県や秋田県など日本海側では、晴れ間の出る日もある見込みです。

21日以降は一段涼しく 長袖や羽織る物が活躍

上の図は、昼の時間帯の服装の目安です。



明日19日(金)から20日(土)にかけては、晴れ間の出る所を中心に、半袖や薄手の長袖で過ごせる所がほとんどでしょう。



ただ、21日(日)以降は暑さがおさまり、昼間でも長袖や羽織る物が必要な日が多くなる見込みです。太平洋側を中心に、涼しく感じられる日がありそうです。服装でうまく調節してください。



服装指数は、予想気温からどのような服装が適しているか提案するものです。人により暑さや寒さの感じ方は異なりますが、服装選びの参考にしてください。

後半は蒸し暑さアップ 熱中症や食品の管理に注意

26日(金)以降は、東北南部では曇りや雨の日が続くでしょう。一方、東北北部では晴れ間の出る日が比較的多くなりそうです。ただ、雨具が必要になる日もありますので、最新の予報を確認してください。



また、気温は再び高めの日が多くなり、湿度も高くなるでしょう。蒸し暑く感じられる日が増えそうです。こまめな水分補給など熱中症対策に加え、食品の管理にも注意が必要です。