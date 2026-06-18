元日本テレビアナウンサーでフリーの青木源太（43）が18日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）にMCとして生出演。流行に乗っていた大学時代の写真を披露した。

番組では、開催中のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会について特集。街頭インタビューを行い、日本のW杯歴代名場面を尋ねる映像が紹介された。

02年の日韓共催大会では、イングランド代表MFデビッド・ベッカムが活躍。その一挙手一投足が注目されるベッカム・フィーバーが、社会現象にもなった。

当時のベッカムは、そのファッションにも熱視線が送られていた。日本ではソフトモヒカンのヘアスタイルで、日本の若い男性の間でも流行。青木は「この髪形！ベッカムヘアですよ」と、ベッカムのプレー映像を見ながらコメントした。

「メッセンジャー」黒田有が「やってるやつ、おったなあ」と振り返ると、青木は「いました？いました？」と意味ありげに問い返した。さらに「何を隠そう、私、大学1年の時、ベッカムヘアだったんですよ」と告白。茶髪に頭頂部の髪を逆立てた、当時の写真を披露した。

「ベッカムフィーバーになって、すぐこれをやりました」。そう告白する青木に、「洗いたての柴犬みたいになってるやんけ？」「当時、大学のキャンパス内に100人くらいいました、こういうやつ」と、ツッコミが相次いだ。

さらに青木は、「私の大学の友人は、みんなベッカムヘアなんですよ」と話しながら、もう1枚の写真を披露。青木ら3人の男性が並んだショットは、全員がソフトモヒカンだった。スタジオには大きな笑いが。黒田は「何やねん？大阪ガスのマークみたいになってんやん」と、さらにツッコミを続けていた。