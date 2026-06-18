仲間由紀恵、双子の長男＆次男からのプレゼントを披露「お庭から採れた…」 “母の顔”のぞく投稿に反響「可愛い」「素敵です」
俳優の仲間由紀恵（46）が17日、自身のインスタグラムを更新。双子の長男＆次男から贈られた心のこもったプレゼントを披露した。
【写真】「可愛い」「素敵です」双子の長男＆次男からのプレゼントを公開した仲間由紀恵
仲間は「お庭から採れた可愛いフルーツ盛り」と紹介し、みずみずしいブルーベリーなどに黄色い花が添えられた、おしゃれなお皿の写真を投稿。
ハッシュタグでは「#普段の頑張りが評価されたようです」「#いつもありがとう、と」「#子供たちから感謝の気持ち」「#遅れてきた母の日」「#1ヶ月遅れてますが嬉しいです」とつづり、子どもたちからのサプライズに母としての喜びをにじませた。
この投稿に、ファンからは「可愛い！」「お庭から採れたなんて素敵です」「良いお子さんたちですね」「すごい愛情たっぷりだね」「とってもおいしそう！」など、子どもたちの優しい心遣いや、親子のほほ笑ましい絆を絶賛するコメントが多数寄せられている。
仲間は2014年9月に俳優の田中哲司（60）と結婚。18年6月に一卵性の双子の男児を出産した。
【写真】「可愛い」「素敵です」双子の長男＆次男からのプレゼントを公開した仲間由紀恵
仲間は「お庭から採れた可愛いフルーツ盛り」と紹介し、みずみずしいブルーベリーなどに黄色い花が添えられた、おしゃれなお皿の写真を投稿。
ハッシュタグでは「#普段の頑張りが評価されたようです」「#いつもありがとう、と」「#子供たちから感謝の気持ち」「#遅れてきた母の日」「#1ヶ月遅れてますが嬉しいです」とつづり、子どもたちからのサプライズに母としての喜びをにじませた。
この投稿に、ファンからは「可愛い！」「お庭から採れたなんて素敵です」「良いお子さんたちですね」「すごい愛情たっぷりだね」「とってもおいしそう！」など、子どもたちの優しい心遣いや、親子のほほ笑ましい絆を絶賛するコメントが多数寄せられている。
仲間は2014年9月に俳優の田中哲司（60）と結婚。18年6月に一卵性の双子の男児を出産した。