山崎賢人、CM衣装で登場 撮影で初体験「初めて分身できてうれしかった」
俳優の山崎賢人（31／※崎＝たつ崎）が18日、都内で行われたオーディオブランド『EDIFIER』の新CM発表会に参加した。
【全身ショット】首が長い…！ブラウンのセットアップで登場した山崎賢人
この日は、CM衣装で登場。劇中をイメージしたソファもあり、座りながらトークを展開した。「撮影で印象に残っているのは、自分が分身しているかのようなカットがあった。それは、いろんな場所でリラックスしながら音楽を楽しむのを表現するためにやっていたんですけど、早歩きでスピードを出しながら動いた。できあがったものを見て、カッコいいなと思ってうれしかった。初めて分身できてうれしかったです」と笑顔を見せた。
音楽との関わりも。「音楽が好きなので、いつでも聴いている。起きた時にテンションを上げる音楽を聴いたり、昼間に気合いを入れる時に聴きますし、夜にリラックスしたい時にも聴きます」と明かす。ロック、ブルース、ジャズ、ヒップホップなど「オールジャンル好きです。その時の気分で聴き分けています」と明かす。そして「生まれた時から音楽を聴いてます。親が聴いていた音楽もあるし、歌ってくれたと思うし。生まれた時から音楽はあると思います」としみじみと話していた。
山崎は同ブランドのアンバサダーを務めている。新CMは、きょう18日から公開となる。
【全身ショット】首が長い…！ブラウンのセットアップで登場した山崎賢人
この日は、CM衣装で登場。劇中をイメージしたソファもあり、座りながらトークを展開した。「撮影で印象に残っているのは、自分が分身しているかのようなカットがあった。それは、いろんな場所でリラックスしながら音楽を楽しむのを表現するためにやっていたんですけど、早歩きでスピードを出しながら動いた。できあがったものを見て、カッコいいなと思ってうれしかった。初めて分身できてうれしかったです」と笑顔を見せた。
山崎は同ブランドのアンバサダーを務めている。新CMは、きょう18日から公開となる。