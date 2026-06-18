【球宴ファン投票】阪神・森下翔太が50万票突破 二塁手部門3位に中日・田中幹也が浮上 投票締め切りは10日後〈セ・リーグ第19回中間発表〉
NPB(日本野球機構)は18日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第19回中間発表を行いました。
リーグトップの票数を集める外野手部門1位の阪神・森下翔太選手が2万票以上を増やし、50万票を突破しました。二塁手部門の3位に中日の田中幹也選手がランクイン。ヤクルトの内山壮真選手を抜きました。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽セ・リーグ ファン投票 第19回中間発表
【先発投手】
1位 山野太一(ヤクルト)226,889票
2位 郄橋遥人(阪神)202,097票
3位 才木浩人(阪神)87,843票
【中継投手】
1位 大勢(巨人)327,903票
2位 星知弥(ヤクルト)215,904票
3位 レイノルズ(DeNA)71,441票
【抑え投手】
1位 キハダ(ヤクルト)397,445票
2位 岩崎優(阪神)173,926票
3位 マルティネス(巨人)138,018票
【捕手】
1位 古賀優大(ヤクルト)244,807票
2位 坂本誠志郎(阪神)208,577票
3位 石伊雄太(中日)170,678票
【一塁手】
1位 大山悠輔(阪神)410,206票
2位 オスナ(ヤクルト)204,351票
3位 筒香嘉智(DeNA)153,240票
【二塁手】
1位 中野拓夢(阪神)323,702票
2位 牧秀悟(DeNA)209,191票
3位 田中幹也(中日)146,946票
【三塁手】
1位 佐藤輝明(阪神)485,629票
2位 武岡龍世(ヤクルト)210,764票
3位 坂本勇人(巨人)112,607票
【遊撃手】
1位 長岡秀樹(ヤクルト)319,543票
2位 村松開人(中日)283,023票
3位 木浪聖也(阪神)170,453票
1位 森下翔太(阪神)521,800票
2位 増田珠(ヤクルト)286,396票
3位 細川成也(中日)278,117票
4位 度会隆輝(DeNA)267,389票
5位 サンタナ(ヤクルト)248,252票