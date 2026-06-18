¡ÚÂçÁêËÐ¡Û41ºÐ¤ÎÅ´¿Í¡¢¶ÌÏÉ¡ÖËèÆü¡¢´¶Æ°¤¹¤ëÁêËÐ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×13Ç¯¤Ö¤ê½½Î¾¤¬³Î¼Â»ë¤â¡ÖÉå¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¡ÈÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¡É
ÂçÁêËÐ¤Ç½éÅÚÉ¶¤«¤é¤ÎÄÌ»»Ï¢Â³½Ð¾ìµÏ¿¤ÎÎòÂå1°Ì¤ò»ý¤Á¡¢¡ÖÅ´¿Í¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¶ÌÏÉ¡Ê41¡Ë¤¬À¾Á°Æ¬13ËçÌÜ¤À¤Ã¤¿5·î¤Î²Æ¾ì½ê¡ÊÅìµþ¡¦¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç2¾¡13ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤¿¡£7·î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡ÊIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½½Î¾¤ËÈÖÉÕ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¡×¤ò»ý¤Ä41ºÐ¤Î¾¡Ééº²¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ö¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÁêËÐ¤ò¡×¤È¡¢ËëÆâÊÖ¤êºé¤¤òÁÀ¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ì¤·¤¤²Æ¾ì½ê¤Î15Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¶ÌÏÉ¤Ï¡¢Àé½©³Ú¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Ç¡Ö²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢½½Î¾¤Ï¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËµÕ¼ÁÌä¤·¤¿¡£13Ç¯¤Ö¤ê¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÉå¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¡Ø¡Ê¤è¤Ã¡Ë¤·¤ã¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤¹¤®¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿¼«Ê¬¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
2008Ç¯½©¾ì½ê¤Î¿·ÆþËë¤«¤é¡¢µÇ°¤È¤Ê¤ëËëÆâ100¾ì½êÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎµÏ¿¤¬3·å¤ÎÂçÂæ¤ËÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎòÂå¤Ç¤ï¤º¤«3¿Í¡£¾å¤Ë¤Ï107¾ì½ê¤Î¸µÂç´Ø³¡¹Ä¤È103¾ì½ê¤Î¸µ²£¹ËÇòË²¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£13Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤«¤é¤Ï¡¢Ï¢Â³¤ÇËëÆâ¤ò»à¼é¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢Í¥¾¡2²ó¡£»°¾Þ¤Ï¼ì·®¾Þ3²ó¡¢´ºÆ®¾Þ1²ó¡¢µ»Ç½¾Þ1²ó¡£¶âÀ±¤Ï8¸Ä³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¡ÊËëÆâºß°Ì100¾ì½ê¡Ë¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¢¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁêËÐ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡×¤È½éÆü¤Ë¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤é9Ï¢ÇÔ¤·¤¿¡£
ÄË¤á¤Æ¤¤¤ë±¦Â¤Ï¤Ò¤¶²¼¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤«¤éÂ¼ó¤Þ¤Ç¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾ì½êÃæ¤Ï¡ÖÂ¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÆ§¤óÄ¥¤ì¤Ê¤¤¡£ÎÏ¶¯¤¤²¡¤·¤¬±Æ¤òÀø¤á¤¿¡£Ï¢ÇÔÃæ¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤ÏÁ´Á³Íî¤Á¤Ê¤¤¤è¡£¡Ê¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤é40ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤ÈÅØ¤á¤ÆÌÀ¤ë¤¯¿¶Éñ¤Ã¤¿¡£10¡¢11ÆüÌÜ¤ËÏ¢¾¡¤·¤ÆËëÆâ¾¡Íø¤¬714¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢¸µ²£¹Ë¤Îµ©Àª¤ÎÎ¤¤ËÊÂ¤ÖÎòÂå7°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£ËèÆü¡¢¤¤Ã¤«¤±¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤ÎÇòÀ±¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤É¤³¤¬ÉÝ¤¤¤«¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¿´¤ÎÃæ¤ÎÉÝ¤µ¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡£Â¿Ê¬¡¢Â¤Î¤³¤È¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë¼£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¤À¤«¤é¡¢¡Ë¤½¤³¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£¸À¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¸À¤¤Ìõ¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¾¡ÉéÅ¯³Ø¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆþÌçÁ°¤ÏÁêËÐ¤É¤³¤í¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼«ÂÎ¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÅìÂçÂç³Ø±¡¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿»Ð¤òÍê¤Ã¤ÆÍèÆü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³Ñ³¦Æþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î¥â¥ó¥´¥ëÀª¤Ï½ÀÆ»¤ä¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¢¥â¥ó¥´¥ëÁêËÐ·Ð¸³¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢»Í¤Ä¤ËÁÈ¤à¼è¤ê¸ý¤À¡£¤À¤¬¡¢³Ñ³¦¤Ç°ì¤«¤éÁêËÐ¤ò³Ø¤ó¤À¶ÌÏÉ¤Ï´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë²¡¤·¤ËÅ°¤·¤¿¡£»Í¤ÄÁêËÐ°Ê¾å¤ËÇÏÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤È·ë²Ì¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡£·Î¸Å¤â¼ã¤¤¤³¤í¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é189Ñ¡¢179Ô¤ÎÂÎ¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¶ÚÆù¤¬Íî¤Á¤º¡¢Ä¥¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
ÅÚÉ¶¤Ç¤ÏËè¾ì½ê¡¢¿·¤·¤¤µÏ¿¤Î¹¹¿·¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¸½Ìò¤Ç¤ÏÄÌ»»½Ð¾ì¡Ê1793²ó¡Ë¡¢ÄÌ»»¾¡Íø¡Ê897¾¡¡Ë¡¢ËëÆâ½Ð¾ì¡Ê1497²ó¡Ë¡¢ËëÆâ¾¡Íø¤¬Á´¤Æ1°Ì¡£ÎòÂå3°Ì¤ÎËëÆâÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ï1152²ó¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢¿·Äï»Ò»þÂå¤«¤é22Ç¯´Ö¡¢¤±¤¬¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉÅù¤Ë¤è¤ëµÙ¾ì¤¬1ÅÙ¤â¤Ê¤¤1793²ó¤ÎÄÌ»»Ï¢Â³½Ð¾ì¤Ï·ÑÂ³Ãæ¤À¡£
¤³¤ÎÎòÂå10·æ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢6°Ì¤Î½øÆóÃÊË§Åì¡Ê1419²ó¡á49ºÐ¡Ë¡¢10°Ì¤Î½½Î¾¶ÓÌÚ¡Ê1358²ó¡á35ºÐ¡Ë¤Î2¿Í¤Î¸½ÌòÎÏ»Î¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤ÎÎÏ»Î¤â´Þ¤á¤Æº£¸å¤â¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÇË¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê
¤¤¡£
¤³¤ÎÄÌ»»Ï¢Â³½Ð¾ìµÏ¿¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Î¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥®¥Í¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£1·î¤Ë¹ñµ»´Û¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î½é¾ì½ê½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Î1763²ó¤ÈÆþ¤Ã¤¿¸ø¼°Ç§Äê½ñ¤¬Á÷¤é¤ì¤ëÂ£Äè¼°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢Êì¹ñ¤«¤éÎ¾¿Æ¤È³Ñ³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿»Ð¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢ºÊ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ5¿Í¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤È¡¢ÉÔÏÇ¤ò²á¤®¤Æ¤â¿ê¤¨¤ÌÂÎ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÎ¤«¤é¼èºà·ù¤¤¤ÎÎÏ»Î¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¾¡¤Æ¤Ð¤è¤¤¤¬¡¢ÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢¼èºà¤òµñÈÝ¤¹¤ë¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¶ÌÏÉ¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢Éé¤±¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Û¤É±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Öº£¤Ï¡¢Éé¤±¤Æ¤âÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤¤¡×¡Ö½ë¤¤¤Î¤â´¨¤¤¤Î¤â¡¢¤É¤Á¤é¤¬¹¥¤¤È¤«¡¢·ù¤¤¤È¤«°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡£¹¥¤·ù¤¤¤òºî¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤òºî¤ë¡£
µîÇ¯¤Î½Õ¾ì½ê¤Ç3ÆüÌÜ¤ËÇìºùË²¡Ê¸½ÇìÇµÉÙ»Î¡Ë¡¢4ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÂºÉÙ»Î¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤òÏ¢ÇË¤·¤¿»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ã¼ê¤ÎÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¡¢ÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¤¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤ª±¢¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¤³¤ó¤ÊÇ¯´ó¤ê¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡Ë¡Ø¤¨¡¼¤Ã¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿´¤òÆ°¤«¤»¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£ËèÆü¡¢´¶Æ°¤¹¤ëÁêËÐ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Í¡£¤¤ç¤¦¤ÏÈè¤ì¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¼ã¼ê¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤â¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸µµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÏ»Î¤¿¤Á¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£¤½¤ì¤Ï°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ç¤âÄÌ¤¸¤ë¾¼ÏÂÀ¤Âå¤«¤éÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î¼¸Ó£·ãÎå¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¡£
ËëÆâ¤òÄ¹¤¯Ì³¤á¤ë¤È¡¢½½Î¾Å¾Íî¤òµ¡¤Ë°úÂà¤ò·èÃÇ¤¹¤ëÎã¤â²áµî¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¶ÌÏÉ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀèÎã¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£37ºÐ8¤«·î¤Î½éÍ¥¾¡¤Ç¤ÎÎòÂåºÇÇ¯Ä¹µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÇÆ±¤¸40Âå¤Þ¤ÇËëÆâ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÅç¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°°Å·Ë²¡Ë¤Ë¡¢¶ÌÏÉ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÖÇ¯Îð¤¬Ç¯Îð¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ê²Æ¾ì½ê¤ÎÉÔÀ®ÀÓ¡Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤Î¡£²¶¤â½éÆü¤«¤é13Ï¢ÇÔ¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥±¥í¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Âç¾æÉ×¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÎÏ¤ÈÎÏ¤Î¾¡Éé¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Å´¿Í¤Ï¼¡¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿·Î¸Å¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÊÃÝ±àÎ´¹À¡¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë