ムード歌謡デュオ「はやぶさ」は18日、ヒカル(大滝ひかる、39）が11月末をもってはやぶさ、大滝ひかるとしての活動を終了し、所属事務所「長良プロダクション」を退所することを発表した。ヒカルの脱退に伴い、はやぶさは活動終了となる。ヤマト（駿河ヤマト、32）は事務所に在籍し、ソロ活動を続ける。

事務所は、「この度、はやぶさ・ヒカル(大滝ひかる)は2026年11月末日をもちまして、はやぶさ、大滝ひかるとしての活動を終了させていただき、長良プロダクションを退所いたしますことをご報告申し上げます」と報告。「これまで、はやぶさ・ヒカル(大滝ひかる)を約15年応援してくださったファンの皆様、ご支援くださった関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と感謝した。

「これまでの活動に見合った結果を出すことができず思い悩み葛藤した末、自分自身を見つめ直したいという本人の意向を尊重し、この様な決断に至りました」と経緯を説明した。「ヒカルの脱退にともない、新世代歌謡グループ・はやぶさは活動終了となります。ヤマトは“駿河ヤマト”として長良プロダクションに在籍し、引き続きソロ活動を続けて参ります」と記した。

ヒカルは「長良プロダクションには歌手という夢を叶えていただき、15年間育てていただいてこれまでたくさんの素晴らしい経験をさせていただいてまいりましたが、年齢を重ねていく中でなかなか活動に見合った結果を出すことが出来ず、心苦しい気持ちとこのままで良いのだろうかという思いで葛藤しておりました」と吐露。「でもそんな中、ファンの皆様からの温かいお言葉や前に進む力をいただき、ここまで歩んでくることが出来ましたが、今年デビュー15周年を迎え40歳を目前にした今、悩んで悩んで悩んだ末、自分自身を見つめ直したいと思い、決めることにいたしました」と明かした。

「ヤマト君には迷惑をかけてしまう形になってしまいましたが、私の決断を理解し受け入れてくれ、背中を押してくれました。心から感謝しています。応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様、諸先輩方、スタッフの方々に支えていただき、ここまで来ることが出来ました事、本当に心から感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝した。11月にラストコンサートを開催予定。「最後の最後まで一生懸命頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

ヤマトは「この度は突然のご報告となってしまい、申し訳ございません」と突然の発表を謝罪。「デビューからの15年、嬉しい事、悲しい事、全てをひかるちゃんと共有して歩いて来ました。だからこそ、今回ひかるちゃんが出した決断の重みも自分なりに理解したつもりです」と、ヒカルの決断を尊重した。

「『はやぶさ』とファンの皆様との思い出はずっと残り続け、輝き続けます。11月のゴールまで『大滝ひかる』が走り切るのをぜひ優しく見守って下さい。僕も、もちろん隣で走ります」とした。「そして、今後は『駿河ヤマト』ひとりの活動となります。不安でいっぱいですが、今後とも応援の程、よろしくお願い致します」と結んだ。

はやぶさは12年に「ヨコハマ横恋慕」でデビュー。ムード歌謡からポップスまで幅広く歌う。「エボレボ！」、「未来はジョー！ジョー！」などはテレビ東京アニメ「デュエル・マスターズ 」シリーズのオープニングテーマに起用された。18年にショウヤが体調不良のため芸能界を引退し、2人体制となった。