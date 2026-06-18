富士フイルムは、交換レンズの購入者を対象とした「GFレンズ 2026夏キャッシュバックキャンペーン」を6月18日（木）に開始した。

期間中に指定のGFXシリーズ用交換レンズ「GFレンズ」を購入し、製品登録のうえ応募することで、1製品あたり5万円がキャッシュバックされるキャンペーン。対象となるレンズは計7製品。

応募には、「FUJIFILMメンバーズ」への会員登録および対象商品の製品登録が必要。専用の申込用紙をダウンロードし、必要書類を添付して郵送で申し込む。

キャンペーン名

GFレンズ 2026年夏キャッシュバックキャンペーン

購入対象期間

2026年6月18日（木）～8月17日（月）

応募締切

2026年9月30日（水）当日消印有効（郵送での受付）

対象商品

※いずれも5万円キャッシュバック

GF55mmF1.7 R WR GF80mmF1.7 R WR GF110mmF2 R LM WR GF20-35mmF4 R WR GF32-64mmF4 R LM WR GF45-100mmF4 R LM OIS WR GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR