【セール前にチェック】Amazonプライムデーの数量限定コスメ詰め合わせ「Beauty Collection Box」が豪華すぎる
▶「Beauty Collection Box」を画像でチェックする
年に一度のAmazonプライムデーが7月10日（金）0:00〜7月13日（月）23:59で開催されることが発表されました！
やはり注目なのは発売のたびに大好評のコスメ詰め合わせ「Beauty Collection Box」。7月7日（火）の先行セールから販売開始されます。
合計5,000個の数量限定発売・計4種類（おひとり様各種1点まで）のため、真っ先に狙うべきアイテムと言えます！通常品サイズとトライアルサイズのアイテムを豪華にミックスした内容で、とにかくお得に試せるチャンスです！
※情報は変更になる可能性があります。詳細・価格はAmazonでご確認ください
■「Amazon Beauty Collection Box」の注目ラインナップ
今注目のコスメが17〜25種類入っている「Amazon Beauty Collection Box」。
前回のプライムデーで同様、4種類の展開、限定数量は計5,000 個となっています。購入できるのは、おひとり様各種 1点のみ。
あっという間に売り切れてしまった前回は合計12,000個の販売でしたが、今回は合計5,000個と少なめ。前回以上の激しい争奪戦が予想されます！7月7日0時〜販売開始です！
気になるBOXに狙いをつけるために、現在の情報を整理しておきましょう。
■「Amazon Beauty Collection Box」は全4種！
1.お気に入りを探せ！厳選ブランド集結ミッドナイトブルーBOX 限定500個
2.ワクワクが止まらない！注目韓国ブランド集結ルージュレッドBOX 限定2,000個
3.新しい出会いが待っている！注目ブランド集結 スカイブルーBOX 限定500個
4.今話題の成分が集結！韓国ブランド グロウイエローBOX 限定2,000個
●発売日：2026年7月7日(火) 0時〜 販売開始
●限定数量：計 5,000 個
●購入可能点数：おひとり様 各種 1 点のみ
■お気に入りを探せ 厳選ブランド集結 ミッドナイトブルーBOX
▶ミッドナイトブルーBOX【Amazon.co.jp限定】
●5,980円
●限定500個
KANEBOやETOVOSの化粧水やラロッシュポゼ、Biodanceの美容液、d’Albaのクリームなど、通常サイズとトライアルサイズを含む人気ブランド計24アイテムが集結した超お得なBOX。化粧下地やヘアオイル、ヘアスタイルにシャンプーなど幅広いラインナップとなっています！d’Albaのクリームは現在4,300円で販売しているのでかなりお得。
■ワクワクが止まらない 注目韓国ブランド集結
▶ルージュレッドBOX【Amazon.co.jp限定】
●4,980円
●限定2,000個
AnuaのフェイスパックやSNSで話題となったMedicubeの美容液、fweeのリップティントなど、韓国ブランドから注目アイテム19個が1つのBoxに集結。スキンケアやメイクアイテムがメインのルージュレッドBOX。注目アイテムをお得に試すチャンスです！
話題のMedicubeの美容液ピンクセラムも入って4,980円は破格です。
■新しい出会いが待つ 注目ブランド集結 スカイブルーBOX
▶スカイブルーBOX【Amazon.co.jp限定】
●限定500個
今注目の王道人気ブランドからSNSバズブランドの通常サイズとトライアルサイズ、全25アイテムに出会えるドキドキBOX。モルトンブラウンのボディケア商品やREJURAN、ByURのフェイスマスク、ラポッシュポゼ[/LINK]やLANEIGEのクリームなど、「これ気になってた！」というアイテムを試せるようなラインナップとなっています。[LINK(https://amzn.to/4vOBrbv)]ByURやREJURANのフェイスマスクは肌をいたわるご褒美シートマスクとして大人気。これが入っているだけでもかなり嬉しいですよね。
■今話題の成分が集結 韓国ブランド グロウイエローBOX
▶グロウイエローBOX【Amazon.co.jp限定】
●限定2,000個
SNSで話題の注目成分が一挙集結！全17アイテムから自分のお肌に合うアイテムを見つける楽しさが詰め込まれたBOX。d’Alba、VT、バイオダンスのフェイスパックやfweeのリップティント、CNPの美容液など今話題の成分を一気にチェックできるんです…！
VTのビタミンCアスタキサンチンマスクはAmazonフェイスマスクカテゴリで1位（6月17日現在）。そんな人気アイテムが気軽に試せる超超嬉しいBOXとなっています！
どれも魅力的な中身でワクワクが止まらない「Amazon Beauty Collection Box」。ぜひとも一つはゲットしたいところです。7月7日（火）0時発売、ぜひ忘れずにチェックしてください！
文＝みやしま