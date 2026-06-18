今年２月から５月にかけて、長井市に住む５０代の女性が、現金７４５０万円をだまし取られる特殊詐欺被害に遭いました。

女性は、指定された口座に現金を２１回振り込んだほか、手渡しでも５回だましとられました。

警察によりますと、今年２月中旬、長井市に住む５０代の女性は、投資サイトを見ていたところ、意図せずLINEアカウント追加の表示をタップしてしまったことで、「青木○○」とつながりを持ったということです。

女性は青木から株式投資を進められ、興味があることを伝えると、投資の先生として「井出○○」を紹介され、「着実戦略グループ」というグループLINEで株式投資のアドバイスを受けるようになりました。

■なぜ話を信用した？

このグループLINE上では、井出の言う通りに株式投資をして稼いでいるようなやり取りが見受けられました。

また、青木から「井出○○についていけばお金を稼げる」、井出から「簡単に多くの利益を得ることができる」などと言われたことから、女性は信用し、４月１日以降、株式投資のため、指定された口座に現金を振り込むようになったということです。

投資金額は女性が自分で決めることができ、ATMの振り込み限度額を超える額を投資する際は、投資会社の社員を名乗る相手に現金を手渡していました。

■利益も出ているように見えたが...

井出から教えられた投資用のアプリには投資した金額が反映され、利益も出ているように見えたということです。

しかし、出金しようとしたところ、井出から「利益が１億４０００万円出たので１０％の１４００万円が必要だ」「サービス手数料を支払ってくれないと出金できない」などと言われ、女性は家族や警察に相談し、被害に気付きました。

被害額は７４５０万円です。

警察は、これは「SNS型投資詐欺」の手口だとして、SNSで知り合った人から投資や金儲けの話をされたら注意するよう呼びかけています。