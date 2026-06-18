37歳クロアチア代表ペリシッチ、W杯4大会でアシスト記録！ メッシに続いて史上2人目の快挙
クロアチア代表FWイヴァン・ペリシッチ（PSV／オランダ）が、FIFAワールドカップ2026でもアシストを記録した。
クロアチア代表は17日に行われたW杯・グループL第1節でイングランド代表と対戦。2度追いついて前半は2−2のドローで終えたものの、後半にも2失点を喫して2−4で黒星スタートとなった。
この試合にフル出場したペリシッチは、45＋5分にペナルティエリア内へと走り込んだところで、マリオ・パシャリッチの浮き球パスを頭で落として、ペタル・ムサのゴールを演出した。
このアシストによって4大会目のW杯出場を果たしたペリシッチは、すべての大会でアシストを記録。データサイト『OPTA』によると、これは記録が残っている1966年大会以降では、リオネル・メッシと並んで、4つの異なるW杯でアシストを記録した史上2人目の選手であることが伝えられている。
クロアチア代表は17日に行われたW杯・グループL第1節でイングランド代表と対戦。2度追いついて前半は2−2のドローで終えたものの、後半にも2失点を喫して2−4で黒星スタートとなった。
この試合にフル出場したペリシッチは、45＋5分にペナルティエリア内へと走り込んだところで、マリオ・パシャリッチの浮き球パスを頭で落として、ペタル・ムサのゴールを演出した。
このアシストによって4大会目のW杯出場を果たしたペリシッチは、すべての大会でアシストを記録。データサイト『OPTA』によると、これは記録が残っている1966年大会以降では、リオネル・メッシと並んで、4つの異なるW杯でアシストを記録した史上2人目の選手であることが伝えられている。