YOSHIKI¤¬MIYAVI¤ËÊü¤Ã¤¿¡È°ÕÌ£¿¼¤ÊÍ¶¤¤¡É¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª¹ë²ÚºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡õÃçÎÉ¤·¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡Ö¥ªー¥éÁ´³«¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â´ò¤·¤½¤¦¡×
YOSHIKI¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£MIYAVI¤È¤Îµ×¡¹¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①YOSHIKI¤ÈMIYAVI¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡②③YOSHIKI¡¢HYDE¡¢SUGIZO¡¢MIYAVI¤¬·ëÀ®¤·¤¿¥Ð¥ó¥ÉTHE LAST ROCKSTARS¡ÊMIYAVI¤Ï2024Ç¯11·î¤ËÃ¦Âà¡Ë
¢£YOSHIKI¡ÖÌÀÆü¡¢´Ñ¤ËÍè¤ë¡©¡×MIYAVI¡Ö¥®¥¿ー»ý¤Ã¤Æ´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¡×
YOSHIKI¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¤ÎGlobal Citizen Tokyo¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ëÃæ¡£¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢6·î18Æü¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØGlobal Citizen Tokyo¡Ù¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥Ïー¥µ¥ëÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö@miyavi_ishihara ¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤¿¡£¡Ê¼ÙËâ¤·¤Ë¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢MIYAVI¤ÏYOSHIKI¤Ø¾Ð´é¤ò¸þ¤±¡¢YOSHIKI¤â¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥ì¥¶ー¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿MIYAVI¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä¤Ë¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¥·¥ã¥Ä¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿YOSHIKI¤¬ÊÂ¤Ö¡¢µ®½Å¤Ê1Ëç¤À¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¡Ê2¡¢3ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯YOSHIKI¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸«¼é¤ëMIYAVI¤ÎÍÍ»Ò¡Ê5ËçÌÜ¡Ë¤â¸ø³«¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢Èù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÎ©¤ÄYOSHIKI¤ò»Ø¤µ¤¹MIYAVI¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
YOSHIKI¤ÏÅê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡ÖÌÀÆü¡¢´Ñ¤ËÍè¤ë¡©¡×¤ÈMIYAVI¤ò¤ªÍ¶¤¤¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·MIYAVI¤Ï¡¢¡ÖHaha ¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿～¡¡¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥ê¥×¥é¥¤¡£¡ÖÌÀÆü¡¢¥®¥¿ー»ý¤Ã¤Æ´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¡×¤È´Þ¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¡ÖHave fun!!!!!!¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
THE LAST ROCKSTARS¤Ç³èÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Îµ×¡¹¤Î¸òÎ®¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥ªー¥éÁ´³«¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡ÖMIYAVI¤µ¤ó¡¢¥¹¥Èー¥êー¥º¤ÇTokyo¤Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é²¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡ª¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¡ª¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÃçÎÉ¤·¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¡Ö°ì½ï¤Î»Ñ¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£