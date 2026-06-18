菅田将暉、タクシーアプリ「S.RIDE(R)」新CM出演！梅田サイファー書き下ろし楽曲に乗せて、都市のスマートな移動を描く

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菅田将暉が出演する、タクシーアプリ「S.RIDE(R)（エスライド）」の新CM『先に行くなら』篇が、6月18日よりS.RIDE公式YouTubeチャンネルにて公開スタート。CM楽曲は、ヒップホップクルー、梅田サイファーが作詞・作曲を担当している。

■CMのテーマは「Urban Mover」

本CMは、タクシーサイネージメディア「GROWTH」にて先行放映。また、6月22日よりテレビCMとして放映が開始され、同日よりオンライン広告でも展開される予定だ。

今回のCMテーマである「Urban Mover」は、「時代を肌で感じ、都市を自在に動き回りながら、自分をアップデートし続ける人」を象徴。都市的で洗練された街並みを背景に、菅田がビジネスやプライベートの様々な局面で「S.RIDE」を使いこなし、スムーズに次の目的地へと向かう姿を、ハイコントラストでクリアなフィルムルック調の映像で捉えている。

梅田サイファーによる書き下ろし楽曲に乗せて、ワンスライドでタクシーを呼べる「S.RIDE(R)」による、都市でのスマートな移動体験を表現。一度聴いたら頭から離れない印象的なリリックと、「Urban Mover」を彷彿とさせる都会的な空気感が重なり合う楽曲に仕上がっている。

■先進的でスマートな移動体験を印象付ける

舞台は、都市の空気を感じさせる洗練されたオフィス街。打ち合わせを終えた菅田が、S.RIDEアプリの画面を「ワンスライド」した瞬間、周囲の時間や街の喧騒が静止し、自分を迎えに来るタクシーだけが滑らかに動き出す。軽やかな表情で車内へ乗り込む姿を通じて、都市の流れに左右されず、次の目的地へスマートに先へ進む様子を描いている。ラストには「先に行くならS.RIDE」というメッセージとともに、先進的でスマートな移動体験を印象付ける。

さらに、新CM『先に行くなら』篇の放映開始を記念して、6月22日から7月5日までXフォロー＆リポストキャンペーンを実施。キャンペーン期間中に、S.RIDE公式Xアカウント（@SRIDE_TAXI）をフォローのうえ、対象のキャンペーン投稿をリポストした人の中から、抽選で50名にS.RIDEで利用できる1万円分のクーポンがプレゼントされる。

また、6月18日より、タクシー利用の配車・決済・請求管理を一元化できる法人向けプラン「S.RIDE Biz（エスライド ビズ）」の動画広告をタクシーサイネージメディア『GROWTH』にて放映開始。企業のDX推進や経費精算の効率化をサポートする「S.RIDE Biz」の機能性を紹介している。

■菅田将暉 インタビュー

Q：S.RIDEへの印象や、魅力に感じている点を教えてください。

菅田：都内で移動する際はS.RIDEでタクシーを呼んでいます。まさにスムーズ、気楽さ、軽やかな印象があります。アプリも使いやすいですし、ロゴデザインのカラーリングもモダンで、重荷みたいなのがなく、軽やかです。

Q：移動中に「これは間に合わないかも！」と焦った経験や、タクシーを呼べて「助かった！」みたいなエピソードはありますか。

菅田：やっぱり雨の日ですね。傘と荷物を持って、多くの人が行きかう場所だと、もう動けなかったりするので、大した距離じゃなくても、1分でも急ぎたいときにタクシーは助かりますし、ありがたいです。

Q：タクシーの中では普段何をされていますか？ 乗車の際に、行ってしまうことがあれば教えてください。

菅田：音楽を聴きながら本を読んでいます。リファレンスやインスピレーションになるような曲を聴くこともあれば、（次の仕事に向けて）聴かなければいけないものを聴く、読まなければいけないものを読むことが大半です。結構、インプットの時間になっています。

Q：CMのコンセプト「すぐ呼べる、もう来てる」というスピード感にちなみ、「これはスピーディーに解決したい」と思っている日常の悩みを教えてください。

菅田：道（を調べること）が苦手です。方向音痴なんでしょうね。帰り道が分からなくなります。駅に向かう道であっても、その辺の道でも。絶対に迷うのが分かっているから、居た場所や行かなければいけない場所を、地図で確認して、周りを見ながら、道を確認することにすごく時間がかかるので、スピーディーに解決できたら嬉しいです。

■梅田サイファー メンバーコメント

◇KOPERU

この度はお誘いいただきありがとうございます！ 普段の一曲よりも短い分、景色や気持ちの面を伝えるには、どういう言葉をチョイスすればいいのか迷ったりしましたが、出来上がりにはすごく満足していて、早く皆さんの元に届いてほしいです！

◇teppei

30秒という短い尺の中でどれだけS.RIDEのイメージを想起させれるか？ その上でどれだけパンチある言葉を残せるか？ を考えてワードを絞り出しました！ 実際に乗車した際にチェックして頂きたいです！！

◇peko

S.RIDEのCM楽曲をKOPERUとteppeiと共に制作させていただきました！ 個人的に日頃より利用させていただいていたので、光栄に思います。目的地に向けて街を軽快に走ることをイメージしました。サービスと一緒にお楽しみください。

■関連リンク

菅田将暉 OFFICIAL SITE

https://sudamasaki-music.com/

梅田サイファー OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/UMEDACYPHER/