誰も開けない扉の内側には一枚の古いお札…そして扉の前に立つ”笑う男性”は誰!?不思議な実話にゾクッ【作者に聞く】

誰も開けない扉の内側には一枚の古いお札…そして扉の前に立つ”笑う男性”は誰!?不思議な実話にゾクッ【作者に聞く】