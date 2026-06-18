Little Glee Monster・結海、体調不良のためイベント欠席を発表 11日にはMAYUが活動休止… 「結海本人は前向きに療養を続けており」
Little Glee Monsterの公式サイトが18日更新され、メンバーの結海が体調不良のため19〜28日のイベントを欠席すると発表した。
【写真】4月には…入社式でパワフルな歌唱を披露していたLittle Glee Monster
サイトでは「【結海】フリーライブおよびリリースイベント欠席のご案内」と題したページを掲載。「メンバーの結海ですが、体調不良により一部イベントを欠席し回復に努めてまいりましたが、現在も万全な状態ではないため、本人の回復を最優先とさせていただき、今週・来週開催予定の以下イベントに関しまして、欠席とさせていただきます」と伝えた。
結海が欠席するのは、19日のLittle Glee Monster Free Live 2026（東京 新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場）、20日の「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」発売記念リリースイベント（愛知県 イオンモール大高）、21日の「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」発売記念リリースイベント（大阪府 ツイン21アトリウム）、28日の「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」発売記念リリースイベント（埼玉県 エミテラス所沢）。これらのイベントについては、かれん・ミカ・アサヒ・miyouの4人で開催する。
サイトでは「結海本人は前向きに療養を続けており、少しずつ快方に向かっております。皆様のご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝え「直前のお知らせとなり、楽しみにしていただいた皆様におかれましては誠に申し訳ございません。また、ご心配をおかけいたしますことを重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。
結海を巡っては、14日に体調不良のため同日のイベントを欠席することが発表されていた。Little Glee Monsterは10日に行われたイベントで、メンバーのMAYUが歌唱中に体調不良となり、イベントを途中で中止した。MAYUは医師の助言も踏まえた上で、一定期間の活動を休止し、当面の間は5人体制で活動することが11日に発表されていた。
【写真】4月には…入社式でパワフルな歌唱を披露していたLittle Glee Monster
サイトでは「【結海】フリーライブおよびリリースイベント欠席のご案内」と題したページを掲載。「メンバーの結海ですが、体調不良により一部イベントを欠席し回復に努めてまいりましたが、現在も万全な状態ではないため、本人の回復を最優先とさせていただき、今週・来週開催予定の以下イベントに関しまして、欠席とさせていただきます」と伝えた。
サイトでは「結海本人は前向きに療養を続けており、少しずつ快方に向かっております。皆様のご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝え「直前のお知らせとなり、楽しみにしていただいた皆様におかれましては誠に申し訳ございません。また、ご心配をおかけいたしますことを重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。
結海を巡っては、14日に体調不良のため同日のイベントを欠席することが発表されていた。Little Glee Monsterは10日に行われたイベントで、メンバーのMAYUが歌唱中に体調不良となり、イベントを途中で中止した。MAYUは医師の助言も踏まえた上で、一定期間の活動を休止し、当面の間は5人体制で活動することが11日に発表されていた。