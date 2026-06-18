元フジテレビでフリーアナウンサーの中井美穂（61）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。夫で元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）と交際当時の連絡手段について語った。

中井は「夫婦円満っぽい」とのイメージを振られ「うちは通常運行なので。どれが仲がいいとか分かんない」と三角印の札を掲げて淡々と話したが、「30年も続いているから、丸っちゃあ、丸」と丸印を掲げ直した。

中井がかつて日本シリーズのヤクルトー西武戦で始球式を行った際には、事前に交際中だった古田氏と、夜、多摩川の河川敷で特訓を行っていたとのエピソードも披露され、スタジオは大興奮。

木曜レギュラーのタレント・島崎和歌子は立ち上がり、「でもあの当時、絶対携帯ないですよねえ」と当時の連絡方法についても追及。中井は「家電（家の固定電話）、家電、私、実家だったので。連絡するとしたら家電」と回答した。

MCの「ハライチ」澤部佑が「実家に“もしもし、古田ですけど”って言って電話がかかってくるの」と確認すると、「まあねえ。そうですね、そういう時代がありました」と懐かしんだ。

島崎は「もっと聞きたいなあ〜」と興味津々の様子で、タレントの磯山さやかも「古田さんともお仕事させていただいていたから、古田さんが恋愛モードになっているの見たことないっていうか。だからハーッってなってます」とドキドキしていると話した。