男性歌謡ユニット「はやぶさ」のヒカル（39、ソロ名義は大滝ひかる）が11月いっぱいで所属事務所「長良プロダクション」を退所し、芸能界を引退することを18日、発表した。はやぶさは解散し、相方のヤマト（32、ソロ名義は駿河ヤマト）は長良プロに在籍したままソロ活動を行う。

はやぶさは12年2月に「ヨコハマ横恋慕」でデビュー。ムード歌謡曲「ロマンティック東京」やテレビアニメのオープニングテーマ曲「エボレボ！」、NHKみんなのうたで話題になった「りふじんじん」などバラエティーに富んだ楽曲を歌ってきた。

ヒカルはソロとして22年9月に「あの日の花吹雪」でデビュー。活動の幅を広げてきたが、今年が結成15年で、来年に40歳の節目を迎えるタイミングで大きな決断をした。

ヒカルはコメントを発表した。

「いつも応援していただきありがとうございます。このたび私、はやぶさのヒカル（大滝ひかる）は、2026年11月をもちましてはやぶさ、大滝ひかるとしての活動を終了させていただくことを決断し、ならびに所属事務所の長良プロダクションを退所することにいたしました」と芸能界引退を表明。「長良プロダクションには歌手という夢をかなえていただき、15年間育てていただいてこれまでたくさんの素晴らしい経験をさせていただいてまいりましたが、年齢を重ねていく中でなかなか活動に見合った結果を出すことができず、心苦しい気持ちとこのままで良いのだろうかという思いで葛藤しておりました」と苦悩を明かした。「でもそんな中、ファンの皆さまからの温かいお言葉や前に進む力をいただき、ここまで歩んでくることができましたが、今年デビュー15周年を迎え40歳を目前にした今、悩んで悩んで悩んだ末、自分自身を見つめ直したいと思い、決めることにいたしました」と決断に至った経緯などを説明。「ヤマト君には迷惑をかけてしまう形になってしまいましたが、私の決断を理解し受け入れてくれ、背中を押してくれました。心から感謝しています。応援してくださったファンの皆さま、関係者の皆さま、諸先輩方、スタッフの方々に支えていただき、ここまで来ることができました事、本当に心から感謝の気持ちでいっぱいです。今年の11月にラストのコンサートを開催させていただけることになりました。最後の最後まで一生懸命頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願いいたします」と締めくくった。

「はやぶさ」はもともと3人組だったが18年にショウヤが体調不良で芸能界を引退。その後は2人で活動してきた。