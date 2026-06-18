6月13日、世界中のサッカーファンがW杯に湧くなか、日本ではW杯にも負けない “熱い” 大会が開催されていた。

この日、東京・国立競技場で17年ぶりに開催されたのは「Jリーグオールスター DAZNカップ」。J1からJ3までの全60クラブが参加した一大イベントに、往年のサッカーファンから若い世代まで大勢の観客が詰めかけていた。そんな会場内で、ひときわ熱心にトークを繰り広げていたのが、テレビ東京の4年めのアナウンサー・中根舞美だ。

「中根アナは、夏らしい爽やかな青色ロングワンピースで場外特設ステージに現れると、『サタデーナイトJ』（テレビ東京系）のコラボトークMCを担当しました。じつはこの日は中根アナの26歳の誕生日。イベントには100人ほどが集まり、終了後には『誕生日おめでとう』と声をかけられて、笑顔を見せていましたよ」（参加者）

サッカー好きアナとして知られる中根アナ。トークショーでは、JリーグOBの増嶋竜也や長谷川アーリアジャスールを相手に、選手時代のエピソードや試合の見どころを引き出しながら軽快なトークを展開していた。

「中根アナは入社からわずか半年で『サタデーナイトJ』のMCに大抜擢。同局で新人アナがスポーツ番組のレギュラーMCを務めるのは、大橋未歩アナ以来、21年ぶりの異例の人事でした。

もともと高校時代は男子サッカー部のマネージャーを務めていたほどのサッカー好きです。番組MC就任時には『好きなサッカーに携われることがうれしい』と話していましたよ。Jリーグの取材はもちろん、休日にはスタジアムへ足を運ぶことも多いそうです」（テレ東関係者）

テレビ東京のスポーツ系女子アナといえば、かつては鷲見玲奈が『FOOT×BRAIN』やスポーツニュースで人気を集め、その後は池谷実悠もスポーツ番組を中心に活躍した。女性アナウンサーの活躍の場が多様化するなか、サッカーという強みを持つ中根アナの存在は貴重だという。

「局としてもスポーツ分野で育てていきたい人材の1人ですね。サッカー番組で経験を積みながら、将来的にはW杯や五輪など大型スポーツイベントの中継を担う可能性もあります。今後は “テレ東のスポーツ女子アナ” として露出が増えていくのではないでしょうか」（同前）

テレ東の新たな “スポーツの顔” へと駆け上がっていきそうだ。