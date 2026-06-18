タレントの城夢叶(じょう・ゆめか＝22)が18日までに自身のインスタグラムを更新。父でサッカー元日本代表FWの城彰二氏の誕生日を祝福した。



【写真】抱っこされてうれしい！現役時代のパパ、かっこいい

「お誕生日おめでとう これからもずっと笑って過ごそうね」と、17日に51歳を迎えた父を祝い、幼少期の2ショットを3枚投稿。横浜FC時代の精悍(せいかん)な父に抱かれる姿や、赤い車の遊具に2人で乗り込む写真などを公開し、「真っ直ぐでブレない心を持ったぱぱ、大好きだよ」とつづった。



仲睦まじい父娘の姿に、ファンからは「お父様がゴールを決めた優勝セレモニーの試合、観に行ってました 今後の更なるご活躍を楽しみにしています」「若い」「おめでとうございます」「カッコよいパパですね」などとお祝いのコメントが届いている。



城氏はサッカー日本代表として1998年のフランスW杯に出場。グループリーグで3戦全敗という結果となり“Ａ級戦犯”扱いされた過去もある。フランスから帰国した6月29日、成田空港で待ち受けていた心ないファンからフタの開いたペットボトルを投げつけられ水をかけられたこともあった。W杯の6月は城氏にとっては苦い思い出の季節でもある。



（よろず～ニュース編集部）