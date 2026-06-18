２人組歌謡グループ「はやぶさ」のヒカルこと大滝ひかるが１８日、１１月末をもって芸能界を引退することを発表した。これに伴い、「はやぶさ」も活動を終了し、ヤマトこと駿河ヤマトはソロとして活動する。

ヒカルの所属事務所「長良プロダクション」は「この度、はやぶさ・ヒカル（大滝ひかる）は２０２６年１１月末日をもちまして、はやぶさ、大滝ひかるとしての活動を終了させていただき、長良プロダクションを退所いたします」と報告。「これまで、はやぶさ・ヒカル（大滝ひかる）を約１５年応援してくださったファンの皆様、ご支援くださった関係者の皆様に心より感謝申し上げます」とした。

理由について「今年、はやぶさがデビュー１５年目を迎えヒカルも４０歳を目前にして、これまでの活動に見合った結果を出すことができず思い悩み葛藤した末、自分自身を見つめ直したいという本人の意向を尊重し、この様な決断に至りました」と説明。「ヒカルの脱退にともない、新世代歌謡グループ・はやぶさは活動終了となります。ヤマトは“駿河ヤマト”として長良プロダクションに在籍し、引き続きソロ活動を続けて参ります。今年１１月に、はやぶさとしてのラストコンサートを開催することになりました。最後まで皆様に喜んでいただけるよう頑張って参りますので、今後とも温かいご支援、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼び掛けた。

「はやぶさ」は２０１２年２月２２日に３人組でデビュー。１８年３月にメンバーのショウヤが体調不良を理由に脱退していた。

美空ひばりさんや三波春夫さんに憧れて歌手を目指したというヒカルは２２年９月７日には大滝ひかるとしてソロデビューも果たしていた。発表に伴い、ヒカル本人もコメントを寄せ「長良プロダクションには歌手という夢を叶えていただき、１５年間育てていただいてこれまでたくさんの素晴らしい経験をさせていただいてまいりましたが、年齢を重ねていく中でなかなか活動に見合った結果を出すことが出来ず、心苦しい気持ちとこのままで良いのだろうかという思いで葛藤しておりました」と告白。「でもそんな中、ファンの皆様からの温かいお言葉や前に進む力をいただき、ここまで歩んでくることが出来ましたが、今年デビュー１５周年を迎え４０歳を目前にした今、悩んで悩んで悩んだ末、自分自身を見つめ直したいと思い、決めることにいたしました」と明かした。

「はやぶさ」としての活動も終了することになり、「ヤマト君には迷惑をかけてしまう形になってしまいましたが、私の決断を理解し受け入れてくれ、背中を押してくれました。心から感謝しています」と吐露。「応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様、諸先輩方、スタッフの方々に支えていただき、ここまで来ることが出来ました事、本当に心から感謝の気持ちでいっぱいです。今年の１１月にラストのコンサートを開催させていただけることになりました。最後の最後まで一生懸命頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願いいたします」とつづった。

ヤマトもコメントを発表。「この度は突然のご報告となってしまい、申し訳ございません。デビューからの１５年、うれしい事、悲しい事、全てをひかるちゃんと共有して歩いて来ました。だからこそ、今回ひかるちゃんが出した決断の重みも自分なりに理解したつもりです。『はやぶさ』とファンの皆様との思い出はずっと残り続け、輝き続けます。１１月のゴールまで『大滝ひかる』が走り切るのをぜひ優しく見守って下さい。僕も、もちろん隣で走ります。そして、今後は『駿河ヤマト』ひとりの活動となります。不安でいっぱいですが、今後とも応援の程、よろしくお願い致します」とした。