「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」

酷暑・猛暑日が予想される2026年の夏の期間、ゲストが安心安全に「ワクワクが、続々！」のハウステンボスが楽しめるよう、パーク全体で熱中症対策が強化されます。

ハウステンボス「パーク全体で熱中症対策を強化」

画像提供：ハウステンボス

2026年夏の期間、ゲストが安心安全にハウステンボスを楽しめるよう、パーク全体で熱中症対策を強化。

その一つとして、7月17日よりオープン予定のグランドサマープールが、7月4日より前倒してオープンすることが決定しました！

さらに7月17日より、屋内の休憩スペースを広さ約3倍、座席数２倍以上に拡張した新スポット「クールラウンジ」が登場。

一部の屋内休憩スペースもペットと一緒に入館が可能となりました。

そのほか、場内のドリンクが1日中飲み放題となる「フリーフロー」の開催や、「ミッフィー」のオリジナルの冷感グッズやコラボドリンクも登場。

ゲストへ笑顔をお届けするホストクルーも安全安心に従事できるようホストクルーの熱中症対策も強化し、すべてのステークホルダーが安心してハウステンボスで過ごせるよう、様々な施策が行われます。

グランドサマープールの早期オープンが決定

グランドサマープール

画像提供：ハウステンボス

開催日：2026年7月4日（土）、5日（日）、11日（土）、12日（日）

※7月17日（金）より事前告知通り毎日開催されます

時間：10:00〜16:00 ※7月17日（金）以降は、事前告知通り10:00〜閉園30分前まで運営されます（スプラッシュ・フィールドは、10:00〜19:30運営）

対象 ：グランドサマープール、スプラッシュ・フィールド、更衣室・ショップ、ドリンク販売

※ヨーロピアン・アクアラグーン、メガスライダーは7月17日（金）よりオープンします

毎年大好評のウォーターガーデンのプールにて、2026年の猛暑・酷暑予想とゲストのニーズに応え、直径50mのグランドサマープールが予定より2週間早く土日限定でオープン！

さらにプールと同時に大型テントとプールサイドのドリンク販売も早期オープンします。

スプラッシュ・フィールド

画像提供：ハウステンボス

プールで水遊びを楽しみながら、日陰で小休憩できます。

7月17日に新たに登場する新リゾートプール「ヨーロピアン・アクアラグーン」には、屋根付きの個室としてプライベートカバナなど、暑さも防げてリゾート気分を満喫できる貸し切り席も新たに登場。

屋外でも涼しく水遊びを楽しむことができます。

新アトラクションも屋内で涼しく大興奮を体験

エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K-

画像提供：ハウステンボス

ハウステンボスのアトラクションは、約7割が屋内施設。

2026年に誕生した「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」はもちろん、

ミッフィーのドリームストーリーブック

画像提供：ハウステンボス

ミッフィー・ワンダースクエアの「ミッフィーのドリームストーリーブック」や「グリーティングギャラリー」、小さなお子さんも思い切りアスレチックを体験できる「〜キッズワールド〜ファンタジーフォレスト」など、子供から大人まで暑さを気にせずに楽しめます。

屋外アトラクションでは、待機列にパラソルの設置はもちろん、ミストファンや新たに屋外冷風機を導入し、ゲストを日差しや暑さから守る取り組みが行われます。

「クールラウンジ」を新設し、2025年より広さ約3倍に！ペット同伴可能な屋内休憩スペースも初登場

画像提供：ハウステンボス

クールラウンジ場所：アムステルダムシティ パサージュ内設置期間：2026年7月17日（金）〜9月13日（日）ペット同伴可能な屋内休憩スペース：・アムステルダムシティ パサージュ内通路・ハーバータウン「フリースペース」設置期間：2026年７月4日（土）〜9月13日（日）※ペット（犬・猫）は抱っこ、またはペット用のカートに入れて入館が必須です

園内で涼しく休憩できる屋内施設としてアムステルダムシティに、無料の「クールラウンジ」が新たに登場。

「クールラウンジ」は既存の屋内休憩スペースを拡張し、広さは2025年より約3倍、座席数は2倍以上となりました。

「クールラウンジ」には、冷感グッズやドリンクも展開し、快適な空間で水分補給をしながらひと休みできます。

画像提供：ハウステンボス

さらに、ペットと入園できるハウステンボスでは、初の試みとして「クールラウンジ」があるパサージュ内通路やハーバータウンの「フリースペース」をペット同伴可能な屋内休憩スペースとして展開。

ゲストもペットも涼しく、夏のハウステンボスを楽しめます。

園内のドリンクが1日中飲み放題の「フリーフロー」を開催

画像提供：ハウステンボス

価格：

・アルコール＋ソフトドリンク 4,000円​

・ソフトドリンク 2,000円

対象店舗：プールサイド フードワゴン、チーズワーフ１Ｆ、ミューズ・デリ・カフェ、ビッケンビッケン、ストロープワッフル、​タワーシティテラス​、クールラウンジ​ 計7店舗

※「クールラウンジ」を除く対象店舗で1グループ1品フード購入が条件

開催期間：2026年7月17日（金）〜9月13日（日）

グルメやドリンクを提供するプールサイド フード＆ショップや、園内のテラス付きカフェやキッチンカーで冷たいドリンクを1日中飲み放題となる「フリーフロー」を夏の期間中実施。

広い園内を散策しながら、園内各所の木陰のテラスや、屋内の涼しい空間で座って、気軽に冷たいドリンクでクールダウンできます。

さらに、ソフトドリンクのほか、アルコールとソフトドリンクが飲み放題のコースには、九州産梅サワーや長崎塩レモンサワーなどご当地サワーも展開し、クールダウンしながら九州の味覚が楽しめるのも嬉しいポイントです。

ミッフィーと一緒に、涼しく楽しむ。オリジナル冷感グッズやスーベニア付アイスクリームが登場

画像提供：ハウステンボス

ミッフィーの夏グルメ 提供期間：2026年6月29日 〜9月13日

ハウステンボスでは「ミッフィー」と一緒に涼しく過ごすことができるオリジナルグッズや、夏限定のアイスクリームやドリンクが登場。

miffyペルチェ付きハンディファン（7月中旬発売）

画像提供：ハウステンボス

ハウステンボスオリジナルデザインのハンディファンは冷却プレート付きで、火照った身体を冷やすこともできます。

ミッフィーアイス(チャーム付き)

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さらにスーベニア付きのアイスクリームや

ミッフィーのオレンジアイスパフェ

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かわいいカップに入ったパフェ、

ミッフィーのひまわりソーダ

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さっぱりとした味わいのソーダや

ミッフィーのしゅわしゅわレモネード

画像提供：ハウステンボス

爽快感あふれるレモネードも登場。

2025年よりパワーアップしたラインナップでかわいいも、冷たいも、美味しいも叶えます。

ホストクルーやエンターテイナーも涼しく安全に、ゲストへ感動と興奮をお届け

画像提供：ハウステンボス

ゲストの安心安全はもちろん、ホストクルーやエンターテイナーの熱中症対策も強化。

今回、パークのホストクルーのワードローブ（制服）を一新し、通気性や肌離れが良く、着心地が良い機能性を重視したワードローブに変更されます。

さらに、屋外で従事するホストクルーに空調服や帽子、ペットボトルホルダーを支給し、ゲストの前でも好きなタイミングで水分補給ができる環境が整えられました。

サングラスや日傘、ネッククーラー、アームカバーをゲストの前でも着用可能とし、パークを支えるホストクルーが安全にサービスを届けられるよう促進されます。

夏期間のエンターテイメントショーにおいても、気温上昇が見込める日中は屋内公演のみ開催。

ゲストが涼しく観覧でき、さらにエンターテイナーも暑さを気にせず100％のコンディションでゲストへ感動を届けられるよう整えられます。

※一部施設はワードローブの変更無し

パーク全体で数々の熱中症対策を強化し安心で涼しく「ワクワクが、続々！」をお届け。

ハウステンボス全体で実施される熱中症対策の強化情報を紹介しました。

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