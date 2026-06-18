女優の河合優実が１８日、東京・ＴＯＨＯシネマズ六本木ヒルズで行われた「ＦＡＳＴ ＲＥＴＡＩＬＩＮＧ×ＵＮＨＣＲ共同メディア説明会」にゲスト出演した。

河合は２０２８年度前期（１１８作目）のＮＨＫ連続テレビ小説「ほんのモキチ」（脚本・宮藤官九郎氏）で主演することが発表されたばかり。難民キャンプで暮らす幼い姉妹を描いた映画「ＬＯＳＴ ＬＡＮＤ／ロストランド」でナレーションを担当したことがきっかけで、バングラディシュのロヒンギャ難民に関心を抱き、今年１月にユニクロチームの視察に同行したという。「興味が高まっていたタイミングでユニクロさんから『ご興味があったら、一緒に』と、プログラムに同行させてもらった形です。お仕事というベースもほとんどない状態。『来ませんか？』っていうテンションで誘って下さってうれしかったです」と話した。

視察時の映像が公開され、紺色のメモ帳に熱心にメモをとる河合の姿も。視察を振り返り、「インターネットで調べたりできますけど、いろんな数字や情報が出てきますが、自分の目で見ないと分からないことが多かった。１００万人という数字ではなく、個人として生活している実態が近くで見られて、いろんなことを考えました」。現地にあるユニクロが支援する縫製工場で働く女性とも交流し「縫製センターで働き出してから、女性の生活ががらっと変わったと実感されていて、とても意味があることだと感じました。毎日食事をしないといけないし、洗濯をしたり、生活をしている。困難だけじゃなく、普通にうれしいことがあれば笑う。趣味にはダンスが好きって答えてくれて、あまりにも違う環境ですけど、同じ時間を過ごしている人間なんだ、と実感しました」と語った。

視察は３日間。ファーストリテイリングの柳井康治取締役から「河合さんの周りに子どもたちが集まっていた」と明かされると、河合は「子どもたちは元気でした。３日目とかすごい数を引き連れていました」と笑顔を浮かべた。

ユニクロは、６月２０日の世界難民の日にあわせ、１９日から３０日まで全国のＵＮＩＱＬＩ ＦＬＯＷＥＲ取り扱い店舗で「世界難民の日ギフトバッグブーケ」（９９０円）を販売する。青いデルフィニウム１束と河合がセレクトした２束の花をセットにし、ブーケ１つに対して３００円がロヒンギャ難民女性の自立支援プロジェクトに寄付される。