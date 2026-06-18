新世代歌謡グループ・はやぶさのヒカル、活動終了へ「活動に見合った結果を出すことができず思い悩み」はやぶさも終了 11月にラストコンサート【コメント全文】
新世代歌謡グループ・はやぶさのヒカル（大滝ひかる）が11月末をもって、はやぶさ、大滝としての活動を終了することが18日、発表された。所属する長良プロダクションが伝えた。同事務所も退所する。ヒカルの脱退に伴い、はやぶさも活動終了となる。
【写真】「活動に見合った結果を出すことができず」新曲リリースイベント時のはやぶさ
ヒカルは、子どもの頃から演歌が大好きで、美空ひばりさんや三波春夫さんに憧れ歌手を目指し、2012年2月22日にシングル「ヨコハマ横恋慕」で、はやぶさ・ヒカルとしてデビューした。22年9月7日には“大滝ひかる”としてシングル「あの日の花吹雪」でソロデビューも果たした。
事務所は「今年、はやぶさがデビュー15年目を迎えヒカルも40歳を目前にして、これまでの活動に見合った結果を出すことができず思い悩み葛藤した末、 自分自身を見つめ直したいという本人の意向を尊重し、この様な決断に至りました」と説明した。
はやぶさのヤマトは “駿河ヤマト”として事務所に在籍し、引き続きソロ活動を続ける。 今年11月に、はやぶさとしてのラストコンサートを開催する。事務所は「これまで、はやぶさ・ヒカル (大滝ひかる) を約15年応援してくださったファンの皆様、ご支援くださった関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と伝えている。
■はやぶさ・ヒカル コメント
いつも応援していただきありがとうございます。
このたび私、はやぶさのヒカル (大滝ひかる) は、 2026年11月をもちましてはやぶさ、大滝ひかるとしての活動を終了させていただくことを決断し、ならびに所属事務所の長良プロダクションを退所することにいたしました。
長良プロダクションには歌手という夢を叶えていただき、15年間育てていただいてこれまでたくさんの素晴らしい経験をさせていただいてまいりましたが、年齢を重ねていく中でなかなか活動に見合った結果を出すことが出来ず、心苦しい気持ちとこのままで良いのだろうかという思いで葛藤しておりました。
でもそんな中、ファンの皆様からの温かいお言葉や前に進む力をいただき、ここまで歩んでくることが出来ましたが、今年デビュー15周年を迎え40歳を目前にした今、悩んで悩んで悩んだ末、自分自身を見つめ直したいと思い、 決めることにいたしました。
ヤマト君には迷惑をかけてしまう形になってしまいましたが、私の決断を理解し受け入れてくれ、背中を押してくれました。心から感謝しています。
応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様、諸先輩方、スタッフの方々に支えていただき、ここまで来ることが出来ました事、本当に心から感謝の気持ちでいっぱいです。
今年の11月にラストのコンサートを開催させていただけることになりました。最後の最後まで一生懸命頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。
はやぶさ・ヒカル（大滝ひかる）
■はやぶさ・ヤマト（駿河ヤマト）コメント
いつもあたたかい応援を有難うございます。
この度は突然のご報告となってしまい、申し訳ございません。
デビューからの15年、嬉しい事、悲しい事、全てをひかるちゃんと共有して歩いて来ました。だからこそ、今回ひかるちゃんが出した決断の重みも自分なりに理解したつもりです。
「はやぶさ」とファンの皆様との思い出はずっと残り続け、輝き続けます。
11月のゴールまで「大滝ひかる」が走り切るのをぜひ優しく見守って下さい。僕も、もちろん隣で走ります。
そして、今後は「駿河ヤマト」ひとりの活動となります。不安でいっぱいですが、今後とも応援の程、よろしくお願い致します。
はやぶさ・ヤマト（駿河ヤマト）
【写真】「活動に見合った結果を出すことができず」新曲リリースイベント時のはやぶさ
ヒカルは、子どもの頃から演歌が大好きで、美空ひばりさんや三波春夫さんに憧れ歌手を目指し、2012年2月22日にシングル「ヨコハマ横恋慕」で、はやぶさ・ヒカルとしてデビューした。22年9月7日には“大滝ひかる”としてシングル「あの日の花吹雪」でソロデビューも果たした。
はやぶさのヤマトは “駿河ヤマト”として事務所に在籍し、引き続きソロ活動を続ける。 今年11月に、はやぶさとしてのラストコンサートを開催する。事務所は「これまで、はやぶさ・ヒカル (大滝ひかる) を約15年応援してくださったファンの皆様、ご支援くださった関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と伝えている。
■はやぶさ・ヒカル コメント
いつも応援していただきありがとうございます。
このたび私、はやぶさのヒカル (大滝ひかる) は、 2026年11月をもちましてはやぶさ、大滝ひかるとしての活動を終了させていただくことを決断し、ならびに所属事務所の長良プロダクションを退所することにいたしました。
長良プロダクションには歌手という夢を叶えていただき、15年間育てていただいてこれまでたくさんの素晴らしい経験をさせていただいてまいりましたが、年齢を重ねていく中でなかなか活動に見合った結果を出すことが出来ず、心苦しい気持ちとこのままで良いのだろうかという思いで葛藤しておりました。
でもそんな中、ファンの皆様からの温かいお言葉や前に進む力をいただき、ここまで歩んでくることが出来ましたが、今年デビュー15周年を迎え40歳を目前にした今、悩んで悩んで悩んだ末、自分自身を見つめ直したいと思い、 決めることにいたしました。
ヤマト君には迷惑をかけてしまう形になってしまいましたが、私の決断を理解し受け入れてくれ、背中を押してくれました。心から感謝しています。
応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様、諸先輩方、スタッフの方々に支えていただき、ここまで来ることが出来ました事、本当に心から感謝の気持ちでいっぱいです。
今年の11月にラストのコンサートを開催させていただけることになりました。最後の最後まで一生懸命頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。
はやぶさ・ヒカル（大滝ひかる）
■はやぶさ・ヤマト（駿河ヤマト）コメント
いつもあたたかい応援を有難うございます。
この度は突然のご報告となってしまい、申し訳ございません。
デビューからの15年、嬉しい事、悲しい事、全てをひかるちゃんと共有して歩いて来ました。だからこそ、今回ひかるちゃんが出した決断の重みも自分なりに理解したつもりです。
「はやぶさ」とファンの皆様との思い出はずっと残り続け、輝き続けます。
11月のゴールまで「大滝ひかる」が走り切るのをぜひ優しく見守って下さい。僕も、もちろん隣で走ります。
そして、今後は「駿河ヤマト」ひとりの活動となります。不安でいっぱいですが、今後とも応援の程、よろしくお願い致します。
はやぶさ・ヤマト（駿河ヤマト）