イム・ユナ＆アン・ボヒョン、日本語であいさつ「映画館で会いましょう」 韓国映画『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』、メッセージ到着

イム・ユナ＆アン・ボヒョン、日本語であいさつ「映画館で会いましょう」 韓国映画『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』、メッセージ到着