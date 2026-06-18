イム・ユナ＆アン・ボヒョン、日本語であいさつ「映画館で会いましょう」 韓国映画『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』、メッセージ到着
少女時代のイム・ユナ、俳優のアン・ボヒョン、ソン・ドンイルらが出演する韓国映画『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』（19日公開）より、日本独占の公開記念特別コメント動画が到着した。同作は2019年、長編映画デビュー作にして、韓国で942万人動員の大ヒットを記録した『EXITイグジット』のイ・サングン監督が、再びイム・ユナとタッグを組んだ話題の最新作。
【動画】イム・ユナ＆アン・ボヒョン、日本語であいさつ
ある日、階下に引っ越してきたパン屋を営む女性・ソンジ（イム・ユナ）に一目惚れした休職中の青年・ギルグ（アン・ボヒョン）。その晩遅く、再び遭遇したソンジの昼とは違う様子に驚くギルグだったが、ソンジの父・ジャンス（ソン・ドンイル）から、昼間は優しく聡明だが、午前2時になるとソンジの中に悪魔が目覚め、別の人間に変貌してしまうと聞かされる。ジャンスに頼まれ、深夜のソンジを見張る奇妙な仕事をすることになったギルグ。毎夜、街に繰り出しわがまま放題にギルグを振りまわすソンジとの奇妙でキュートな夜が始まった。
昼は聡明なパン職人、夜は魅惑の悪魔と全く違う顔を見せるソンジを演じるのは、少女時代のイム・ユナ。映画『コンフィデンシャル』シリーズやチョ・ジョンソクと共に務めた初主演作『EXIT イグジット』でその人気を証明し、昨年は主演ドラマ「暴君のシェフ」が大ヒットするなど、映画・ドラマ問わず大活躍中のイム・ユナが今回挑むのは、まさに規格外のキャラクター。昼の顔はフランス留学を夢見て学びながら、パン屋を営む女性。しかし、夜になると恐ろしい悪魔へと豹変してしまうソンジをキュートに演じ、キャリア史上、最も大胆な変身を遂げる。
そして、そんなソンジに一目惚れをした休職中の心優しい青年・ギルグには、今年1月放送の主演ドラマ『スプリング・フィーバー』が好評を博し、出演オファーが絶えない実力派アン・ボヒョン。2人は本作で、第46回青龍映画賞の人気スター賞（イム・ユナ）と新人男優賞（アン・ボヒョン）をそれぞれ受賞し、共に授賞式に出席して注目を集めた。
さらに、ソンジの父・ジャンスには、大ヒットドラマ『応答せよ』シリーズでの好演を経て韓国の“国民の父”として愛されるソン・ドンイル。本作では毎夜悪魔になってしまう娘ソンジを見守る父をコミカルさと抜群の存在感で演じる。ソンジのいとこ・アラを演じるのは『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』などで人気急上昇中のチュ・ヒョニョン。大ヒット作『EXIT イグジット』の独創的なストーリーテリングが高く評価され、新人監督賞を総なめにしたイ・サングン監督が本作でも脚本を手掛け、笑って笑ってまさかの切なさに涙溢れる“悪魔憑依”ラブコメとなっている。
今回、日本公開にあわせて、日本の観客へ思いを伝えるため、イム・ユナ、アン・ボヒョンそれぞれの日本独占の特別メッセージ動画が公開された。
イム・ユナは、流りょうな日本語で「日本の皆さん こんにちは ユナです。『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』がいよいよ日本で公開されます」とあいさつ。笑顔で本作の魅力を紹介したあと、「たくさんの応援をお願いします！映画館で会いましょう」と悪魔ハートのポーズをキュートに披露している。
アン・ボヒョンは、「日本の皆さん こんにちは アン・ボヒョンです」と日本語で話したのち、「私は無職の青年で、ソンジにとてもやさしいギルグを演じました」とあいさつしつつ、「かわいくて楽しい映画」と紹介し、優しくほほ笑み手を振る姿を見せている。
ある日、階下に引っ越してきたパン屋を営む女性・ソンジ（イム・ユナ）に一目惚れした休職中の青年・ギルグ（アン・ボヒョン）。その晩遅く、再び遭遇したソンジの昼とは違う様子に驚くギルグだったが、ソンジの父・ジャンス（ソン・ドンイル）から、昼間は優しく聡明だが、午前2時になるとソンジの中に悪魔が目覚め、別の人間に変貌してしまうと聞かされる。ジャンスに頼まれ、深夜のソンジを見張る奇妙な仕事をすることになったギルグ。毎夜、街に繰り出しわがまま放題にギルグを振りまわすソンジとの奇妙でキュートな夜が始まった。
昼は聡明なパン職人、夜は魅惑の悪魔と全く違う顔を見せるソンジを演じるのは、少女時代のイム・ユナ。映画『コンフィデンシャル』シリーズやチョ・ジョンソクと共に務めた初主演作『EXIT イグジット』でその人気を証明し、昨年は主演ドラマ「暴君のシェフ」が大ヒットするなど、映画・ドラマ問わず大活躍中のイム・ユナが今回挑むのは、まさに規格外のキャラクター。昼の顔はフランス留学を夢見て学びながら、パン屋を営む女性。しかし、夜になると恐ろしい悪魔へと豹変してしまうソンジをキュートに演じ、キャリア史上、最も大胆な変身を遂げる。
そして、そんなソンジに一目惚れをした休職中の心優しい青年・ギルグには、今年1月放送の主演ドラマ『スプリング・フィーバー』が好評を博し、出演オファーが絶えない実力派アン・ボヒョン。2人は本作で、第46回青龍映画賞の人気スター賞（イム・ユナ）と新人男優賞（アン・ボヒョン）をそれぞれ受賞し、共に授賞式に出席して注目を集めた。
さらに、ソンジの父・ジャンスには、大ヒットドラマ『応答せよ』シリーズでの好演を経て韓国の“国民の父”として愛されるソン・ドンイル。本作では毎夜悪魔になってしまう娘ソンジを見守る父をコミカルさと抜群の存在感で演じる。ソンジのいとこ・アラを演じるのは『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』などで人気急上昇中のチュ・ヒョニョン。大ヒット作『EXIT イグジット』の独創的なストーリーテリングが高く評価され、新人監督賞を総なめにしたイ・サングン監督が本作でも脚本を手掛け、笑って笑ってまさかの切なさに涙溢れる“悪魔憑依”ラブコメとなっている。
今回、日本公開にあわせて、日本の観客へ思いを伝えるため、イム・ユナ、アン・ボヒョンそれぞれの日本独占の特別メッセージ動画が公開された。
イム・ユナは、流りょうな日本語で「日本の皆さん こんにちは ユナです。『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』がいよいよ日本で公開されます」とあいさつ。笑顔で本作の魅力を紹介したあと、「たくさんの応援をお願いします！映画館で会いましょう」と悪魔ハートのポーズをキュートに披露している。
アン・ボヒョンは、「日本の皆さん こんにちは アン・ボヒョンです」と日本語で話したのち、「私は無職の青年で、ソンジにとてもやさしいギルグを演じました」とあいさつしつつ、「かわいくて楽しい映画」と紹介し、優しくほほ笑み手を振る姿を見せている。