関西で脅威の「生・本まぐろ一斉解体ショー」開催へ 6・20になんと“同日45本解体”を予告【概要】
大起水産（本社：大阪府堺市）が6月20日、圧倒的なスケールで『生・本まぐろ一斉解体ショー』を開催する。
【画像】すごい迫力です…大起水産『生・本まぐろ一斉解体ショー』イメージ
『生・本まぐろ一斉解体ショー』は、3月から定期的に開催されているもので、次の第4回では“同日45本解体”という脅威の数を予告する。
大起水産の圧倒的な調達力を生かし、グループの45店舗で計45本の厳選した巨大な本まぐろを一斉に解体・販売する。
■開催日：2026年6月20日（土）
開催場所：大起水産回転寿司・街のみなと 限定45店舗
開催時間：実施時間は店舗により異なる
＜販売店：順不同＞
■大起水産 まぐろパーク 堺本店
■まぐろダイニング エビスタ西宮店
■天下の台所 大起水産 八軒家浜 まぐろスタジアム
■大起水産 街のみなと（13店舗）
ルクア大阪店・京都伏見店・高槻店・さんちか店・阪急高槻市駅店・名谷店・ららぽーと堺店・岸和田店・兵庫川西店・箕面店・奈良店・NAMBAなんなん店・天王寺ミオ店
■大起水産回転寿司（29店舗）
堺店・西宮ガーデンズ店・あべのキューズモール店・ららぽーとEXPOCITY店・天満橋店・なノにわ店・道頓堀店・京阪守口店・京阪くずはモール店・奈良学園前店・高槻店・新京極店・奈良店・枚方モール店・兵庫川西店・箕面店・神戸魚崎店・りんくうシークル店・岸和田店・橿原店・八尾店・京都伏見店・泉北店・京都タワーサンド店・金剛店・なんば高島屋店・なんばCITY店・ホワイティうめだ店・あべちか店
【画像】すごい迫力です…大起水産『生・本まぐろ一斉解体ショー』イメージ
『生・本まぐろ一斉解体ショー』は、3月から定期的に開催されているもので、次の第4回では“同日45本解体”という脅威の数を予告する。
大起水産の圧倒的な調達力を生かし、グループの45店舗で計45本の厳選した巨大な本まぐろを一斉に解体・販売する。
■開催日：2026年6月20日（土）
開催場所：大起水産回転寿司・街のみなと 限定45店舗
開催時間：実施時間は店舗により異なる
■大起水産 まぐろパーク 堺本店
■まぐろダイニング エビスタ西宮店
■天下の台所 大起水産 八軒家浜 まぐろスタジアム
■大起水産 街のみなと（13店舗）
ルクア大阪店・京都伏見店・高槻店・さんちか店・阪急高槻市駅店・名谷店・ららぽーと堺店・岸和田店・兵庫川西店・箕面店・奈良店・NAMBAなんなん店・天王寺ミオ店
■大起水産回転寿司（29店舗）
堺店・西宮ガーデンズ店・あべのキューズモール店・ららぽーとEXPOCITY店・天満橋店・なノにわ店・道頓堀店・京阪守口店・京阪くずはモール店・奈良学園前店・高槻店・新京極店・奈良店・枚方モール店・兵庫川西店・箕面店・神戸魚崎店・りんくうシークル店・岸和田店・橿原店・八尾店・京都伏見店・泉北店・京都タワーサンド店・金剛店・なんば高島屋店・なんばCITY店・ホワイティうめだ店・あべちか店