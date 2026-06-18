山崎賢人、30代に入りアクションが進化「続けてきてよかった」 身体能力に経験が加わる
俳優の山崎賢人（31／※崎＝たつ崎）が18日、都内で行われたオーディオブランド『EDIFIER』の新CM発表会に参加した。
【全身ショット】首が長い…！ブラウンのセットアップで登場した山崎賢人
同社が30周年ということで、30代に入って進化したことを話すことに。レコード型のフリップに「アクション!!!」と記した山崎。「左に寄っちゃったのでバランスを取って『!!!』を付けました。30周年でもあるので」とにっこり。アクションは山崎の代名詞となっているが「まだ30代で体も元気に動く。加えて経験として頭に知識が増えてきた。今が1番ちゃんと頭を使いながら体も動かせる時期。さらに頑張りたいという思いも込めて」と説明する。「ずっとやってきてよかった。積み上げてきかたからこそ進化できるものがあると日々感じる。続けてきてよかった」としみじみと語っていた。
山崎は同ブランドのアンバサダーを務めている。この日は、CM衣装で登場。新CMは、きょう18日から公開となる。
【全身ショット】首が長い…！ブラウンのセットアップで登場した山崎賢人
同社が30周年ということで、30代に入って進化したことを話すことに。レコード型のフリップに「アクション!!!」と記した山崎。「左に寄っちゃったのでバランスを取って『!!!』を付けました。30周年でもあるので」とにっこり。アクションは山崎の代名詞となっているが「まだ30代で体も元気に動く。加えて経験として頭に知識が増えてきた。今が1番ちゃんと頭を使いながら体も動かせる時期。さらに頑張りたいという思いも込めて」と説明する。「ずっとやってきてよかった。積み上げてきかたからこそ進化できるものがあると日々感じる。続けてきてよかった」としみじみと語っていた。
山崎は同ブランドのアンバサダーを務めている。この日は、CM衣装で登場。新CMは、きょう18日から公開となる。