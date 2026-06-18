男性歌謡ユニット「はやぶさ」のヒカル（39、ソロ名義は大滝ひかる）が11月いっぱいで所属事務所「長良プロダクション」を退所し、芸能界を引退することを18日、発表した。はやぶさは解散し、相方のヤマト（32、ソロ名義は駿河ヤマト）は長良プロに在籍したままソロ活動を行う。

はやぶさは12年2月に「ヨコハマ横恋慕」でデビュー。ムード歌謡曲「ロマンティック東京」やテレビアニメのオープニングテーマ曲「エボレボ！」、NHKみんなのうたで話題になった「りふじんじん」などバラエティーに富んだ楽曲を歌ってきた。

ヒカルはソロとして22年9月に「あの日の花吹雪」でデビュー。活動の幅を広げてきたが、今年が結成15年で、来年に40歳の節目を迎えるタイミングで大きな決断をした。

ヤマトはコメントを発表した。

「いつもあたたかい応援をありがとうございます。このたびは突然のご報告となってしまい、申し訳ございません。デビューからの15年、うれしい事、悲しい事、全てをひかるちゃんと共有して歩いて来ました。だからこそ、今回ひかるちゃんが出した決断の重みも自分なりに理解したつもりです」とヒカルの決断を尊重。「『はやぶさ』とファンの皆さまとの思い出はずっと残り続け、輝き続けます。11月のゴールまで『大滝ひかる』が走り切るのをぜひ優しく見守って下さい。僕も、もちろん隣で走ります」と思いをつづった。続けて「そして、今後は『駿河ヤマト』ひとりの活動となります。不安でいっぱいですが、今後とも応援の程、よろしくお願い致します」とファンへの呼びかけで締めくくった。

「はやぶさ」は3人組だったが18年にショウヤが体調不良で芸能界を引退。その後は2人で活動してきた。