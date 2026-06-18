お迎え当時は4キロ程しかなかったサモエドさん。約1年が経過した現在…約5倍もの大きさに成長した光景が話題になっているのです。

大型犬の凄まじい成長ビフォーアフターは記事執筆時点で16.5万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：軽々と抱っこできた『体重4キロの子犬』→1年後、同じように撮影した結果…『約5倍に成長した現在』】

体重4キロの子犬を飼った結果→1年後…

Xアカウント『@douzake』に投稿されたのは、サモエドさんの成長ビフォーアフター。この日、飼い主さんは「ユキ」ちゃんが生後2ヵ月の頃、そして現在の姿を投稿されたのです。

お迎え当時のユキちゃんは、軽々と抱き上げられるほど小さくその体重は約4キロ程。ふわふわでぬいぐるみのようなお姿だったといいます。

丸くて小さいお耳、つぶらな瞳はまるでシロクマの赤ちゃんのようだったのだそう。

『約5倍に成長した現在の姿』に驚きと絶賛

そしてお迎えから約1年が経過した現在は…何とか抱き上げられるものの『抱っこ』というよりは『抱える』という表現がぴったりなほど、大きく立派に成長されたユキちゃん。

その体重は、約20キロと1年前から約5倍もの成長を遂げられたというのです。とはいえ、サモエドの成長期は2歳頃まで続くともいわれており、まだまだ育ち盛り。

あどけない表情は変わらぬまま、立派なモフモフ、ふわふわへと進化したユキちゃんの姿は多くのユーザーを驚かせると同時にほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「一年の成長ってすごいんですね」「ニッコニコで天真爛漫さが伝わってくる素敵な写真」「さすが大型犬」「でっかい」「成長しても同じ表情で可愛い」「サモエドスマイルだ」など絶賛コメントが寄せられています。

日々すくすくと成長中！サモエドの女の子

2025年4月1日生まれのユキちゃんは、笑顔がとっても素敵な女の子。遊び好きで甘えん坊、飼い主さんと共にお出かけをしたり、日々たくさんの『初めて』を経験しながら成長されています。

飼い主さんに溺愛されながら、マイペースにのびのびと幸せに暮らすユキちゃんの日常はサモエドの魅力やたくさんの癒やしを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@douzake」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。