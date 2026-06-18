運命の出会いをはたしたわんちゃんの光景が、再生回数10万回を超えて感動を呼んでいます。

手術を受けたお兄ちゃん犬が他界してしまったことで、深い悲しみに包まれていた妹犬。食事も喉を通らなくなってしまった妹犬でしたが、ある日、運命の出会いが訪れることに。

妹犬と家族の元に訪れた幸せを見た人からは、「涙が出ました」「まだまだ一緒にいたくて帰って来たんですね」と、感動の声が続々と寄せられています。

【動画：兄犬が亡くなり、食事もとれないほど落ち込んだ妹犬→毎日のように兄を探して…奇跡のような『素敵な物語』】

手術の翌日、急逝してしまったうぶ毛くん

たくさんの人に感動を届けることになったのは、TikTokアカウント『うぶまつちゃんねる』に投稿された、運命の出会いによって笑顔を取り戻した家族たちの光景。

ある日、悲しみの淵に立たされることになったフレンチブルドッグのまつ毛ちゃんと家族たち。なぜなら…みんなの大好きなお兄ちゃん犬・うぶ毛くんが、突然虹の橋を渡ってしまったから。

うぶ毛くんは軟口蓋過長症の手術を受けた翌日、前触れもなく急逝してしまったのだといいます。

うぶ毛くんを失ったまつ毛ちゃんと家族たちは深い悲しみに包まれ、まつ毛ちゃんはごはんも食べられなくなってしまうほど元気をなくしてしまったのでした。

悲しみにくれる家族たちの元に、奇跡の出会いが…！

うぶ毛くんが虹の橋を渡ってから、まつ毛ちゃんはお散歩の時、うぶ毛くんがどこかにいるのではないかと辺りを見回す日々が続いていたそう。

そんなある日、まつ毛ちゃんたちに運命の出来事が起こったそう。それは…うぶ毛くんが生まれた犬舎で、1匹のわんちゃんが命を授かったこと！その子はうぶ毛くんにそっくりな白い体で、お顔も仕草もうぶ毛くんに瓜二つだったのだとか。

そしてさまざまな奇跡が重なり、その子犬はまつ毛ちゃんたちのおうちへやってくることになったのでした。

家族に笑顔を取り戻してくれたうぶ毛ちゃん

まるでうぶ毛くんの生まれ変わりのようにそっくりな子犬を迎え、まつ毛ちゃんと家族たちは少しずつ元気を取り戻していったそう。みんなが大好きだったお兄ちゃんの『うぶ毛』という、素敵な名前をプレゼントしてもらった子犬は、毎日無邪気な姿を見せてくれたといいます。

そんなうぶ毛ちゃんの姿を見て、まつ毛ちゃんたちのお顔に少しずつ笑顔が戻ってきたのでした。

うぶ毛ちゃんがおうちにやってきたことで、再び幸せな日々を歩み始めたまつ毛ちゃんと家族たち。うぶ毛くんが紡いできた家族の幸せを、これからもうぶ毛ちゃんが優しく受け継いでいってくれることでしょう。

そんな愛情いっぱいの光景には、「妹ちゃんと飼い主さんを心配して生まれ変わってきてくれたんですね」「わんちゃんは姿かたちが変わっても、必ず飼い主さんの元に戻ってきてくれます」「これからも幸せにね」と、たくさんの祝福の声が寄せられることに。

TikTokアカウント『うぶまつちゃんねる』では、まつ毛ちゃんとうぶ毛ちゃん、そしてうぶ毛くんとの幸せにあふれた日々が綴られています。

うぶ毛くん、まつ毛ちゃん、うぶ毛ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「うぶまつちゃんねる」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。