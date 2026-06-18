将棋界のレジェンドから飛び出した予想外の告白に、周囲も思わず耳を疑った！？将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」のチーム動画後編が公開され、KOYOHD ノース・トラッズ神戸のメンバーたちがプロバスケットボール観戦を楽しむ様子が収められた。盤上では鋭い読みと独自の世界観でファンを魅了する佐藤康光九段（56）だが、道中の何気ない会話の中で、誰もが知る“国民的バスケマンガ”を「読んだことがない」と明かし、仲間から総ツッコミを受ける一幕があった。

【映像】“国民的バスケマンガ”未読に対する山崎九段のリアクション

動画内でチーム監督の谷川浩司十七世名人（64）をはじめとするメンバー5人がやってきたのは、プロバスケ・Bリーグに所属する神戸ストークスの本拠地「GLION ARENA KOBE」。チームのサポーターである光洋商事ホールディングスの縁で、試合観戦に訪れることとなった。

アリーナ前では、佐藤九段が「そういえばバスケットボールで何か有名なマンガがありましたよね？」と切り出したのが事の始まり。山崎隆之九段（45）が「超有名なところで言えば『スラムダンク』…」と返答すると、佐藤九段は「あ、名前だけは聞いたことがあります」とポツリ。これには山崎九段も「ええー！？いやいやそれはちょっとさすがに…見たことは？」と驚きを隠せない様子だった。

さらに佐藤九段が「いや、読んだことはないですね。不勉強ですいません」と苦笑いを浮かべると、山崎九段は「いや…まさか、初めて会いましたそんな方…」と愕然。「棋士で私だけとか？ひょっとしたら」と笑う佐藤九段に対し、山崎九段が「たぶんそうだと思います…」と返すやり取りは、ファンの笑を誘うこととなった。

そんな“バスケ初心者”の佐藤九段だったが、いざ試合が始まると「すごい熱気！」「何回でも（選手を）代えていいんですか？」と興味津々。試合後には「スラムダンクも知らないお恥ずかしい初心者だったんですけど、チームで勝ち取る素晴らしさを学んだ」と語り、バスケットボールの熱狂から得た刺激を胸に、対局での大暴れを誓っていた。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け、全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）