俳優の米倉涼子（５０）が約３０年ぶりにバレエの舞台に出演することが１８日、分かった。この日、都内で開かれた谷桃子バレエ団新制作公演「ＣＩＮＤＥＲＥＬＬＡ（シンデレラ）」米倉涼子バレエ出演決定報告会で発表されたもの。８月９〜１１日に東京・新国立劇場オペラパレスで上演される同演目で、シンデレラの亡き母の生まれ変わりでシンデレラを幸せに導く再生と復活の象徴、大蝶々役を務める。

米倉は５歳から１５年間クラシックバレエを続けており、谷桃子バレエ団の高等科にも所属。谷桃子氏から指導を受けていた。

米倉はバレエ歴を紹介されると照れ笑い。「ハタチを過ぎてからだんだん遠ざかって結局は挫折するといった人間ですので、まさかこんな機会をいただけるとは思ってもみなかった。皆さまの邪魔をしないように頑張ってシンデレラを導く大蝶々を私らしく演じられたらいいなと思っております」とあいさつした。

オファーされた際の心境を「不思議で仕方がない。プロのバレエ団がお披露目するショーの中にバレリーナ、バレエダンサーではない人間が板の上に一緒に立つこと自体に違和感があったというか考えられないことなので、すぐに喜べる感覚ではなかった。大切な舞台を壊してもいけませんし、違和感が絶対に生まれてしまう。不安と疑問ばかりでした」と告白。

「お声がけいただいた日に谷先生からいただいたテレホンカードが出てきた。出なさいよと言ってくれてるのかなと思いながら一生懸命自分の背中を押して決断するのに３週間ぐらいかかった。腹をくくって頑張ってみようと思いました」と、決断に至る経緯を説明した。

米倉は「どんなにダンスをやる人でも基本にバレエがほしい、そしてできない。その中に入るわけですから全然怖くてしょうがない。優しくておおらかで人を包み込むような母親の役はやったことがない。そこが悩みどころでした。今までの自分を忘れて優しい母をイメージしながら、恥ずかしがらないと思いつつ頑張っていきたい」と決意表明していた。