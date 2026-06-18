乃木坂46一ノ瀬美空の発言に共演者驚き「飲めない人なんていないよ！」とツッコまれる
【モデルプレス＝2026/06/18】乃木坂46の一ノ瀬美空が6月17日、フジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（よる9時〜）に出演。自身が飲めないものについて明かし、話題となっている。
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放送で、貧血に悩んでいると発言した一ノ瀬。一ノ瀬は、毎日飲んでいるという緑茶が貧血を悪化させる食材であると告げられ「え〜！？毎日飲んでます」と困った表情を見せた。
医師によると、緑茶には体内の鉄を吸着して外に出してしまう作用があるため、貧血時に飲みすぎると鉄不足に拍車がかかり、転倒リスクが高まってしまうのだそう。この話を聞いた一ノ瀬は「ムリムリムリムリ…」「私緑茶しか飲めなくて、お水とか飲めないんです」と述べた。
一ノ瀬の発言に驚きを見せる一同だったが、出演者の磯野貴理子は立ち上がり「それはない」「水飲めない人なんていないよ！」とツッコミ。「あなた映りたいと思って（嘘ついて）！」と続け、スタジオは笑いに包まれた。
この他にも、スイカの試食中に「先生、種あった！」と報告したり、チョコレートについて「カカオ50％以上は食べられなくて…」「甘めのチョコを大量に食べたら70％と同じですか？」と述べたりするなど天然発言や偏食ぶりが目立った一ノ瀬。放送を受け、SNS上では「可愛く爪痕を残しててさすが」「みーきゅんワールド全開で面白すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆一ノ瀬美空、貧血悪化させる飲み物にショック
放送で、貧血に悩んでいると発言した一ノ瀬。一ノ瀬は、毎日飲んでいるという緑茶が貧血を悪化させる食材であると告げられ「え〜！？毎日飲んでます」と困った表情を見せた。
◆一ノ瀬美空の発言に「あなた映りたいと思って！」と共演者ツッコミ
一ノ瀬の発言に驚きを見せる一同だったが、出演者の磯野貴理子は立ち上がり「それはない」「水飲めない人なんていないよ！」とツッコミ。「あなた映りたいと思って（嘘ついて）！」と続け、スタジオは笑いに包まれた。
◆一ノ瀬美空の発言に反響
この他にも、スイカの試食中に「先生、種あった！」と報告したり、チョコレートについて「カカオ50％以上は食べられなくて…」「甘めのチョコを大量に食べたら70％と同じですか？」と述べたりするなど天然発言や偏食ぶりが目立った一ノ瀬。放送を受け、SNS上では「可愛く爪痕を残しててさすが」「みーきゅんワールド全開で面白すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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