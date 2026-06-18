じゅうじゅうカルビ、具材約2倍の「デカ盛り弁当」新登場　テイクアウト全店展開へ

すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツが展開する焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は6月18日、これまで一部店舗限定で実施してきたテイクアウト販売を全43店舗（2026年5月31日時点）へ拡大した。

あわせて、対象エリアでデリバリーサービスも開始する。

テイクアウトの全店展開とデリバリー開始に合わせて、メニューを全面リニューアル。具材量を通常サイズの約2倍に設計した「デカ盛り弁当」を新たに投入する。

〈具材約2倍の「デカ盛り弁当」を発売〉

新登場する「デカ盛り弁当」シリーズは、ボリューム感を重視した弁当メニュー。

主なラインアップは以下の通り。

・デカ盛り 国産牛カルビ弁当（醤油ダレ）

1,990円（税込）

【画像4点】新登場の「デカ盛り弁当」ラインアップはこちら

・デカ盛り 国産牛カルビ＆唐揚げ弁当（ガリマヨ）

2,390円（税込）

・デカ盛り 旨豚カルビ弁当（辛ダレ）

1,790円（税込）

〈テイクアウト全店展開、デリバリーも開始〉

開始日：2026年6月18日

【対象店舗】

■テイクアウト

じゅうじゅうカルビ全店

新登場する「デカ盛り弁当」シリーズ

■デリバリー

配達可能エリア内の各店舗

なお、一部地域・店舗は配達対象外となる。

〈「グルメ夏祭り」フェアも開催中〉

このほか、「じゅうじゅうカルビ」では6月11日から8月26日まで、「グルメ夏祭り」フェアを開催している。

フェアでは、特製ダレに漬け込んだ「幸せのハラミ」やスタミナメニューの「鰻」、さらに「かき氷冷麺」や「うまい棒」などを食べ放題で提供する。

対象コースは「大感激コース」「じゅうカルコース」「牛タンプレミアムコース」。

なお、一部メニューは「じゅうカルコース」「牛タンプレミアムコース」限定となる。