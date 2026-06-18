じゅうじゅうカルビ、具材約2倍の「デカ盛り弁当」新登場 テイクアウト全店展開へ
すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツが展開する焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は6月18日、これまで一部店舗限定で実施してきたテイクアウト販売を全43店舗（2026年5月31日時点）へ拡大した。
あわせて、対象エリアでデリバリーサービスも開始する。
テイクアウトの全店展開とデリバリー開始に合わせて、メニューを全面リニューアル。具材量を通常サイズの約2倍に設計した「デカ盛り弁当」を新たに投入する。
新登場する「デカ盛り弁当」シリーズは、ボリューム感を重視した弁当メニュー。
主なラインアップは以下の通り。
・デカ盛り 国産牛カルビ弁当（醤油ダレ）
1,990円（税込）
・デカ盛り 国産牛カルビ＆唐揚げ弁当（ガリマヨ）
2,390円（税込）
・デカ盛り 旨豚カルビ弁当（辛ダレ）
1,790円（税込）
開始日：2026年6月18日
【対象店舗】
■テイクアウト
じゅうじゅうカルビ全店
新登場する「デカ盛り弁当」シリーズ
■デリバリー
配達可能エリア内の各店舗
なお、一部地域・店舗は配達対象外となる。〈「グルメ夏祭り」フェアも開催中〉
このほか、「じゅうじゅうカルビ」では6月11日から8月26日まで、「グルメ夏祭り」フェアを開催している。
フェアでは、特製ダレに漬け込んだ「幸せのハラミ」やスタミナメニューの「鰻」、さらに「かき氷冷麺」や「うまい棒」などを食べ放題で提供する。
対象コースは「大感激コース」「じゅうカルコース」「牛タンプレミアムコース」。
なお、一部メニューは「じゅうカルコース」「牛タンプレミアムコース」限定となる。