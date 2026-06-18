村上隆の大規模回顧展、オーストラリアで初開催 新作の世界初公開も
アーティスト・村上隆の大規模回顧展が12月5日から2027年7月18日まで、オーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ州立美術館で開催される。オーストラリアで初となる大規模回顧展で、世界初公開の新作を含め、村上の約30年にわたる創作の歩みを紹介する。
【動画】現代美術作家・村上隆×『SHOGUN 将軍』夢の対面
同美術館と村上による共同企画。1990年代における革新的な試みから、今回初公開となる新作の作品集に至るまで、その創作の軌跡をたどる。絵画、彫刻、映像、大規模インスタレーションが一堂に会する。
2026-27年シドニー・インターナショナル・アート・シリーズの一環として、シドニー限定開催。シドニー・インターナショナル・アート・シリーズは、ニュー・サウス・ウェールズ州政府が観光・イベント機関であるデスティネーション・ニュー・サウス・ウェールズを通じて実施している取り組み。
展示の見どころの一つとなるのが、現在村上のスタジオで制作が進められている新作。これらの作品は、今なお続く同氏の創作プロセスと、それが日本美術史と深く結びついていることをうかがわせる貴重な機会となる。
ニュー・サウス・ウェールズ州立美術館館長のモード・ページ氏は「村上隆氏の唯一無二のビジョンは、現代の視覚文化に対する私たちの理解を大きく変えてきました。本展は、その喜びに満ちた創造の世界に直接足を踏み入れ、驚異的な作品世界の全貌を体感できる貴重な機会となるでしょう。私たちは、村上氏との長年にわたる関係を大切にしており、この展覧会の企画にご一緒できることを大変うれしく思っています。そして、この展覧会をオーストラリア各地、さらには海外からの来場者の皆さまにもお届けできることを誇りに思います」とコメントしている。
【動画】現代美術作家・村上隆×『SHOGUN 将軍』夢の対面
同美術館と村上による共同企画。1990年代における革新的な試みから、今回初公開となる新作の作品集に至るまで、その創作の軌跡をたどる。絵画、彫刻、映像、大規模インスタレーションが一堂に会する。
展示の見どころの一つとなるのが、現在村上のスタジオで制作が進められている新作。これらの作品は、今なお続く同氏の創作プロセスと、それが日本美術史と深く結びついていることをうかがわせる貴重な機会となる。
ニュー・サウス・ウェールズ州立美術館館長のモード・ページ氏は「村上隆氏の唯一無二のビジョンは、現代の視覚文化に対する私たちの理解を大きく変えてきました。本展は、その喜びに満ちた創造の世界に直接足を踏み入れ、驚異的な作品世界の全貌を体感できる貴重な機会となるでしょう。私たちは、村上氏との長年にわたる関係を大切にしており、この展覧会の企画にご一緒できることを大変うれしく思っています。そして、この展覧会をオーストラリア各地、さらには海外からの来場者の皆さまにもお届けできることを誇りに思います」とコメントしている。