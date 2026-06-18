『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が6月12日に放送され、父親の手のひらの上で見事なバランスで立つ2歳の女の子が、猛者たちと「手のひら乗せ-1グランプリ」で対決する様子が描かれた。

【映像】2歳児が父の手のひらでY字バランスをする様子（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「父の手のひらに立つ2才の娘」は、大阪府の男性（34）から寄せられた次のような依頼だ。

『ある日、1歳の娘を自分の手のひらに乗せてみました。娘がとても喜ぶので、何度かやっていると、気がつけば手のひらの上で立ち上がっているのです。正直、親の自分が1番びっくりしています。これは、子どもの体幹が異常に優れているのか、それとも父親の私の手のひらが奇跡的に安定しているのか、はたまたただの親バカフィルターなのか。そして、こんなことができる人が他にもいるのか、実際に調べていただきたいです』

この依頼を受け、竹山隆範探偵が調査を開始した。依頼者には、エマちゃん（2歳）とメイちゃん（1歳）という2人の娘がいるが、なんとどちらもパパの手のひらの上で立つことができるという。とくにエマちゃんは、手のひらの上で見事なY字バランスまで披露するほどの腕前だ。

依頼者がその様子をInstagramに投稿したところ、200万回以上も再生され、コメント欄では「子どもがすごい」「いや、パパがすごい」とちょっとした論争状態になったという。そこで、父と娘のどちらがすごいのかを判定すべく、フィギュアスケート・ペアの元代表選手である高橋成美さんを審査員として招集した。

高橋さんは事前のVTRを見た時点で、「素晴らしいです。なんと言っても信頼関係をすごい感じられた」「5+5=12になっちゃってる状態。どちらがすごいとは言えないくらい、本当に2人の信頼関係です」と大絶賛。「アスリート界で見たらスカウトしますね」と太鼓判を押した。

さらに、この“手のひらのせ”がどれほどすごいことなのかを確かめるべく、猛者たちを集めた「手のひら乗せ-1グランプリ」を開催することに。集まったのは、ボディコンテスト全国大会4連覇の筋肉お父さんと娘のペア、世界のサーカスフェスティバルで金賞を受賞した兄弟ペア、テーマパークで活躍するアクロバットパフォーマーペア、そして依頼者の「よしえまペア」の4組だ。

サーカスペアは足の裏でのせたり、アクロバットペアは肩にのせたりと、プロならではのダイナミックで高難度な技を次々と披露し、竹山探偵も圧倒される。しかし、「手のひらに足が乗った状態を重点的に評価する」という高橋さんの厳正な審査の結果、日々の練習で培われた圧倒的な「自然体」と「信頼関係」が高く評価され、見事依頼者の「よしえまペア」が優勝に輝いた。

プロを抑えてのまさかの優勝に、依頼者は「めちゃくちゃ嬉しいですね。日々練習してきてよかったです」と歓喜の表情を浮かべた。

スタジオでは竹山探偵から「親御さんはエマちゃんをチアリーダーに入れようとしてます」と明かされ、スタジオは温かい笑いに包まれた。