河合優実、難民キャンプ初訪問で直面した現実「自分の目で見ないと分からないことが本当に多かった」
俳優の河合優実が18日、都内で行われた『FAST RETAILING × UNHCR 共同メディア説明会』にゲストとして参加した。6月20日の「世界難民の日」を前に開催された説明会で、今年1月に訪問したバングラデシュのロヒンギャ難民キャンプでの経験を振り返り、「100万人という数字ではなく、一人ひとりがそれぞれの生活を送っている個人なんだという実態を近くで見ることができた」と語った。
【全身ショット】きれい！大人っぽいベージュスーツが似合う河合優実
説明会では、最新版「グローバル・トレンズ・レポート」をもとに世界の難民情勢を紹介するとともに、ファーストリテイリングによる難民支援活動や新たな取り組みについて説明が行われた。
河合は、難民キャンプの子どもの過酷な旅路を描いた映画『LOST LAND／ロストランド』（藤元明監督）で予告編ナレーションを担当したことをきっかけにロヒンギャ難民への関心を深めていたという。そうした中で、継続的にキャンプ支援を行うユニクロから視察プログラムへの参加を打診され、現地を訪問した。
現地では3日間にわたり、難民キャンプの登録施設や食料配給所、女性支援施設などを見学。さらに、ユニクロが支援する縫製センターも訪れ、難民女性たちの自立支援の現場を視察した。
河合は「インターネットでいくらでも調べることはできるし、数字や情報も出てくる。でも実際に自分の目で見ないと分からないことが本当に多かった」と振り返る。俳優として活動する自身についても、「お芝居をすること以外にも影響力を持っていて、発信できる声を持っているんだということを強く感じた。本当に、自分が見たことを伝えていきたいと思った」と話した。
特に印象に残ったのは、縫製センターで働く女性との交流だった。女性は縫製技術を学びながら収入を得て家族を支えており、河合は実際にその住居も訪問したという。「縫製センターで働き始めたことで、その女性の生活が大きく変わったということはご本人からも伝わってきた」と語り、「毎日食事を作って、洗濯をして、トイレに行ってという当たり前の生活がそこにもあるんだと感じた。困難だけではなくて、うれしいことがあれば笑うし、趣味もある」と説明。「ダンスが好きです」と話した女性との会話を振り返りながら、「あまりにも違う環境で暮らしているけれど、同じように生活する人間同士なんだということを強く感じた」と明かした。
このほか説明会には、国連難民高等弁務官のバルハム・サーレハ氏がビデオメッセージで出演。UNHCR駐日代表の柏富美子氏、ファーストリテイリング取締役グループ上席執行役員の柳井康治氏、ファーストリテイリング財団副事務局長の城間千佳野氏らも登壇し、深刻化する世界の難民問題と今後の支援の在り方について意見を交わし、花で届ける難民支援「UNIQLO×FLOWER×世界難民の日 チャリティキャンペーン」の始動が発表された。
説明会では、最新版「グローバル・トレンズ・レポート」をもとに世界の難民情勢を紹介するとともに、ファーストリテイリングによる難民支援活動や新たな取り組みについて説明が行われた。
河合は、難民キャンプの子どもの過酷な旅路を描いた映画『LOST LAND／ロストランド』（藤元明監督）で予告編ナレーションを担当したことをきっかけにロヒンギャ難民への関心を深めていたという。そうした中で、継続的にキャンプ支援を行うユニクロから視察プログラムへの参加を打診され、現地を訪問した。
現地では3日間にわたり、難民キャンプの登録施設や食料配給所、女性支援施設などを見学。さらに、ユニクロが支援する縫製センターも訪れ、難民女性たちの自立支援の現場を視察した。
河合は「インターネットでいくらでも調べることはできるし、数字や情報も出てくる。でも実際に自分の目で見ないと分からないことが本当に多かった」と振り返る。俳優として活動する自身についても、「お芝居をすること以外にも影響力を持っていて、発信できる声を持っているんだということを強く感じた。本当に、自分が見たことを伝えていきたいと思った」と話した。
特に印象に残ったのは、縫製センターで働く女性との交流だった。女性は縫製技術を学びながら収入を得て家族を支えており、河合は実際にその住居も訪問したという。「縫製センターで働き始めたことで、その女性の生活が大きく変わったということはご本人からも伝わってきた」と語り、「毎日食事を作って、洗濯をして、トイレに行ってという当たり前の生活がそこにもあるんだと感じた。困難だけではなくて、うれしいことがあれば笑うし、趣味もある」と説明。「ダンスが好きです」と話した女性との会話を振り返りながら、「あまりにも違う環境で暮らしているけれど、同じように生活する人間同士なんだということを強く感じた」と明かした。
このほか説明会には、国連難民高等弁務官のバルハム・サーレハ氏がビデオメッセージで出演。UNHCR駐日代表の柏富美子氏、ファーストリテイリング取締役グループ上席執行役員の柳井康治氏、ファーストリテイリング財団副事務局長の城間千佳野氏らも登壇し、深刻化する世界の難民問題と今後の支援の在り方について意見を交わし、花で届ける難民支援「UNIQLO×FLOWER×世界難民の日 チャリティキャンペーン」の始動が発表された。