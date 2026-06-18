◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は大会7日目、グループステージK組とL組の第1節が行われ、イングランド対クロアチアの強豪が激突。そのほかクリスティアーノ・ロナウド選手擁するポルトガルや初出場のウズベキスタンなどが登場しました。

K組ではポルトガルが6大会連続出場を飾ったロナウド選手をワントップに置き、コンゴ民主共和国と対戦。前半6分に幸先よく先制しますが、ハーフタイム直前に同点に追いつかれると、後半はロナウド選手がエリア中央でチャンスを伺いつづけるものの、攻撃陣はいい形を作れず、1-1でドローとなりました。

初出場のウズベキスタンは南米の強豪コロンビア相手に前半は攻め込まれる苦しい時間が続きます。40分に先制されると後半15分には、22歳MFアボスベク・ファイズラエフ選手の同点弾。これが同代表としてW杯初ゴールとなります。しかしその後はコロンビアの攻撃を封じ込められず2失点。1-3で黒星となりました。

L組はイングランドがクロアチアと激突。いきなり優勝候補同士の一戦は白熱の乱打戦となりました。前半12分にハリー・ケイン選手のPKで先制したイングランドは、同点においつかれた後の前半42分に、再びケイン選手の強烈なヘディングシュートが決まり勝ち越します。前半終了間際に再度同点においつかれますが、後半2分にはジュード・ベリンガム選手のポスト直撃の技ありシュートで勝ち越し。さらに後半40分にはマーカス・ラッシュフォード選手が得意の左サイドから切り返してゴール右隅に蹴り込み4-2で重要な一戦に勝利しました。

もう一戦はガーナがパナマと対戦。試合は両チーム決めきれず、スコアが動かないまま後半アディショナルタイムをむかえます。するとガーナが相手の隙をつき左サイドからカウンターを発動。スピードに乗ったドリブル突破により深くまで進入すると、すかさず中へグランダークロスが送られ、最後はカレブ・イレンキー選手があわせてネットを揺らします。この劇的ゴールによって勝ち点3をもぎ取りました。

これでグループステージ全組の第1節が終了。明日19日から第2節が始まります。

▽18日結果 ※日本時間【K組】ポルトガル 1-1 コンゴ民主共和国ウズベキスタン 1-3 コロンビア【L組】イングランド 4-2 クロアチアガーナ 1-0 パナマ