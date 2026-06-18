2019年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術を実施。その後、同年4月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが6月17日、公式ブログを更新し、鍼治療を受けて腰の状態が改善していることを報告しました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 鍼治療で腰痛が劇的改善「一時は寝返りも打てなかったのに…」うつ伏せが可能になった喜びを報告





堀さんによると、忙しさから10日ほど間が空いてしまったものの、鍼治療を受け、「鍼のあと身体がラクになりました〜」とつづっています。







また、鍼治療を始めてから全身のオイルマッサージなどが一切不要になったとし、「今の私には鍼治療が合っているんだなぁと思います」と実感を語っています。







腰の痛みについても「あれだけ痛かった腰も、だんだん良くなりまして」と回復を報告。「今やっとうつ伏せで寝転ぶことができるようになりました」と明かし、「一時は寝返りも打てなかったのに…なぁ」と当時を振り返りました。







一方で「あの時の激痛を思い出すと、辛くなる」とも記しており、かつての痛みの深刻さをうかがわせる内容となっています。



【担当：芸能情報ステーション】