俳優の山賢人（31）が18日、都内でオーディオブランド「EDIFIER」新CM発表会に出席した。

アンバサダーを務める山も音楽鑑賞が趣味。音楽は生活の中で常に聞いているといい、「起きた時もテンションを上げるための音楽、昼間も気合入れたい時に聞いたり、夜はリラックスしたい時に聞いたりしています」と明かした。好きなジャンルはオールジャンル。「その時の気分で聞き分けています」と気分転換として欠かせないものという。

ブランド誕生30周年。山はブランドとほぼ同い年。「30年たって進化していると思うところ」について、フリップに「アクション！！！」としたためた。「30周年なのでびっくりマークは3つ」と笑い、回答の意図については「まだ30代で体も元気に動くし、でも経験として頭にいろいろできることや知識が増えてきたので、今が一番頭も使いながら体も動かせるすごく良い時期。さらに頑張りたいという思いも込めて」と語った。

映画「キングダム」などで見せるアクションは、自身の“代名詞”ともなった。「積み上げてきたから進化できるものもあると思うので、ずっと続けてきてよかったなと。自分が力を入れてやって来たことなので、自分の強みとして磨いていけたらと思います」とさらに熱を上げた。