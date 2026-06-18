女優の米倉涼子が１８日、都内で谷桃子バレエ団新制作公演「ＣＩＮＤＥＲＥＬＬＡ（シンデレラ）」（８月９〜１１日、新国立劇場）の出演決定報告会を行った。

演じるのは、シンデレラの亡き母で再生と復活の象徴である大蝶々（マザーバタフライ）。芸術監督を務める高部尚子さんは、大蝶々のイメージを「長めのドレスを着て、どっしりと舞台にいていただく存在感ある役回りとして考えた」と説明。「ダンサーが演じるより心で演じることができる女優さんがやったら」と同団に所属した経験のある米倉にオファーしたという。

バレエを５歳から１５年間習ってきたが「やめて一度も後悔したことがなかった」と告白。これまでジャズ、アルゼンチンタンゴに取り組むなど、ダンスに力を入れてきたが「バレエが一番難しい踊りとわかっているので、簡単にお引き受けしてはいけない。まだそのポテンシャルがあるのか」と３週間ほど熟考。「谷（桃子）先生からもらったテレホンカードを見つけて。『やりなさいよ』と言われているみたい。腹をくくって頑張ってみようと思った」と決断に至った裏側も明かした。

出演を決めてからは、バレエのレッスンに参加。「外国人の中で踊ってきたので、（団員の）皆さん細くて華奢で。でも蝶々じゃなくて大蝶々だから『ま、いいか』って」と満面の笑み。一方で「今まで強くてたくましくて潔のいい女（の役）が多かったので、おおらかで人を包み込むような母親の役をやったことがなかった。そこが悩みどころでした」と苦労もあるというが「いったん今までの自分を忘れて、優しい母をイメージしながら、恥ずかしがらない」と前向きに語った。