「今日好き」谷村優真（ゆま）「レイヤー復活」雰囲気ガラリの新ヘア公開「大人っぽくて綺麗」「美しさに惚れ惚れ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が6月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】今日好き出身17歳美女「大人っぽくて綺麗」雰囲気ガラリの新ヘア公開
谷村は「レイヤー復活したよーーーお」と記し、ソロショットを投稿。これまでの長さの揃った胸下ロングヘアにレイヤーを施した軽やかで大人びたスタイルを披露している。「最近動きたくない病なんだけど梅雨とか関係あったりする？笑笑」とファンに問いかけつつ「普通にめんどくさがり屋なだけの可能性もかなり高い」とつづっている。
この投稿は「めちゃくちゃ似合ってる」「大人っぽくて綺麗」「可愛さが増してる」「美しさに惚れ惚れ」「笑顔が眩しい」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。谷村は「チェンマイ編」にて倉澤俊とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】今日好き出身17歳美女「大人っぽくて綺麗」雰囲気ガラリの新ヘア公開
◆谷村優真、新ヘア披露
谷村は「レイヤー復活したよーーーお」と記し、ソロショットを投稿。これまでの長さの揃った胸下ロングヘアにレイヤーを施した軽やかで大人びたスタイルを披露している。「最近動きたくない病なんだけど梅雨とか関係あったりする？笑笑」とファンに問いかけつつ「普通にめんどくさがり屋なだけの可能性もかなり高い」とつづっている。
◆谷村優真の投稿に「大人っぽくて綺麗」と反響
この投稿は「めちゃくちゃ似合ってる」「大人っぽくて綺麗」「可愛さが増してる」「美しさに惚れ惚れ」「笑顔が眩しい」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。谷村は「チェンマイ編」にて倉澤俊とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】