1児の母・ゆうこす「にすぎてる」息子にそっくりな自身の幼少期ショット公開「目がクリクリ」「面影あって可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/06/18】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。幼少期の写真を公開した。
【写真】32歳クリエイター「面影あって可愛い」息子にそっくりな自身の幼少期ショット
ゆうこすは「息子、わたしの赤ちゃんの頃にめちゃくちゃそっくり」とつづり、幼少期の写真を投稿。ショートヘアにノースリーブ姿で畳に座り、ボールを手にあどけない表情を浮かべている。続く投稿では「にすぎてる」と添え、デニムジャケットを羽織り、赤い電話の受話器を耳に当てる愛らしい姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「天使すぎる」「面影あって可愛い」「目がクリクリしてる」「短い前髪にキュン」「受話器を持つ小さな手が愛おしい」などの声が上がっている。
ゆうこすは2022年12月7日、元「ぼくのりりっくのぼうよみ」でアーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】32歳クリエイター「面影あって可愛い」息子にそっくりな自身の幼少期ショット
◆ゆうこす、幼少期ショット披露
ゆうこすは「息子、わたしの赤ちゃんの頃にめちゃくちゃそっくり」とつづり、幼少期の写真を投稿。ショートヘアにノースリーブ姿で畳に座り、ボールを手にあどけない表情を浮かべている。続く投稿では「にすぎてる」と添え、デニムジャケットを羽織り、赤い電話の受話器を耳に当てる愛らしい姿を披露している。
◆ゆうこすの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「天使すぎる」「面影あって可愛い」「目がクリクリしてる」「短い前髪にキュン」「受話器を持つ小さな手が愛おしい」などの声が上がっている。
ゆうこすは2022年12月7日、元「ぼくのりりっくのぼうよみ」でアーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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