IVEウォニョンを標的とした悪意ある投稿に法的措置 所属事務所が声明発表「容疑者の特定と有罪証拠の確保に向けて積極的に活動しています」
【モデルプレス＝2026/06/18】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）の公式X（旧Twitter）が6月18日に更新された。メンバーのウォニョン（WONYOUNG）を標的とした悪意ある投稿に対して法的措置を講じていることを明かした。
【写真】KPOP美女、変装なしの六本木街中での姿
所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントは、「弊社は、弊社アーティスト チャン・ウォニョンを標的とした悪意あるコンテンツを作成・拡散する個人に対して、継続的に監視を行い、法的措置を講じています」と発表。「弊社の進行中の訴訟に関する捜査が実施中であるとの通知を、捜査当局から受けています。当局は、容疑者の特定と有罪証拠の確保に向けて積極的に活動しています」と進捗を伝えた。
そして「特に、捜査当局は、Naver BlogやDCインサイド（韓国の電子掲示板サイト）を含む国内プラットフォームのユーザー情報を収集するための令状取得手続きを進めています」とし、「また、当局は、X（旧Twitter）などの海外プラットフォームの投稿者特定と関連情報の確保に向けた国際協力手続きも進めています」と国内のみならず国際協力手続きを進めていると報告した。
そして「弊社は、ファンからの報告および弊社自身の監視活動を通じて、弊社所属アーティストの権利を侵害する行為およびオンラインツールに関する証拠を継続的に収集しています」と伝え「犯罪行為が確認された場合には、刑事および民事事件の提起を含む可能な限り強力な法的措置を講じています。これには、弊社アーティストを標的とした名誉毀損、侮辱、性的嫌がらせおよび屈辱、虚偽情報の拡散、プライバシー侵害行為が含まれます」と声明。「さらに、チャン・ウォニョンだけでなく、弊社全アーティストの権利を侵害する行為についても、継続的に監視を続けています。悪意ある活動を隠蔽しようとするあらゆる努力（投稿の削除、アカウントの非活性化、アカウントの非公開化など）にかかわらず、収集した証拠を活用して可能な限り強力な法的措置を追求する所存です」とした。
最後には「この件に関する皆様の継続的な関心と報告に、心より感謝申し上げます。ありがとうございます」と結んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】KPOP美女、変装なしの六本木街中での姿
◆ウォニョンを標的とした悪意ある投稿に法的処置
所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントは、「弊社は、弊社アーティスト チャン・ウォニョンを標的とした悪意あるコンテンツを作成・拡散する個人に対して、継続的に監視を行い、法的措置を講じています」と発表。「弊社の進行中の訴訟に関する捜査が実施中であるとの通知を、捜査当局から受けています。当局は、容疑者の特定と有罪証拠の確保に向けて積極的に活動しています」と進捗を伝えた。
◆STARSHIP、所属タレントへの悪意ある投稿に「法的措置を追求する」
そして「特に、捜査当局は、Naver BlogやDCインサイド（韓国の電子掲示板サイト）を含む国内プラットフォームのユーザー情報を収集するための令状取得手続きを進めています」とし、「また、当局は、X（旧Twitter）などの海外プラットフォームの投稿者特定と関連情報の確保に向けた国際協力手続きも進めています」と国内のみならず国際協力手続きを進めていると報告した。
そして「弊社は、ファンからの報告および弊社自身の監視活動を通じて、弊社所属アーティストの権利を侵害する行為およびオンラインツールに関する証拠を継続的に収集しています」と伝え「犯罪行為が確認された場合には、刑事および民事事件の提起を含む可能な限り強力な法的措置を講じています。これには、弊社アーティストを標的とした名誉毀損、侮辱、性的嫌がらせおよび屈辱、虚偽情報の拡散、プライバシー侵害行為が含まれます」と声明。「さらに、チャン・ウォニョンだけでなく、弊社全アーティストの権利を侵害する行為についても、継続的に監視を続けています。悪意ある活動を隠蔽しようとするあらゆる努力（投稿の削除、アカウントの非活性化、アカウントの非公開化など）にかかわらず、収集した証拠を活用して可能な限り強力な法的措置を追求する所存です」とした。
最後には「この件に関する皆様の継続的な関心と報告に、心より感謝申し上げます。ありがとうございます」と結んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】