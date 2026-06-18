長谷川京子、山椒の実入りの手作りすき焼き披露「トマトも入ってて美味しそう」「味が想像がつかない」
【モデルプレス＝2026/06/18】女優の長谷川京子が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのすき焼きを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】47歳女優「味が想像がつかない」トマト＆山椒の実たっぷりすき焼き披露
長谷川は「About last night」「スタッフのお誕生日会。みんなですき焼きに使う山椒の実の枝取りを」とコメントを添え、4人でテーブルを囲んで山椒の実を枝から外している様子を投稿。その後の投稿で、山椒の実がたっぷりと散らされた、トマトや牛肉が入ったすき焼きの写真も披露している。
この投稿に、ファンからは「愛情こもってる」「食べてみたい」「みんなで作ると美味しさひとしお」「味が想像がつかない」「トマトも入ってて美味しそう」「夏野菜たっぷりで美味しそう」「夏バテ防止に聞きそう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳女優「味が想像がつかない」トマト＆山椒の実たっぷりすき焼き披露
◆長谷川京子、山椒たっぷりのすき焼き公開
長谷川は「About last night」「スタッフのお誕生日会。みんなですき焼きに使う山椒の実の枝取りを」とコメントを添え、4人でテーブルを囲んで山椒の実を枝から外している様子を投稿。その後の投稿で、山椒の実がたっぷりと散らされた、トマトや牛肉が入ったすき焼きの写真も披露している。
◆長谷川京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「愛情こもってる」「食べてみたい」「みんなで作ると美味しさひとしお」「味が想像がつかない」「トマトも入ってて美味しそう」「夏野菜たっぷりで美味しそう」「夏バテ防止に聞きそう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
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