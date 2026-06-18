テレ朝・桝田沙也香アナ「ソース要らず」のコロッケ披露に反響「アレンジの発想天才」「サクサクの衣がたまらない」の声
【モデルプレス＝2026/06/18】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが6月17日、自身のInstagramを更新。手作りのコロッケを公開した。
【写真】33歳テレ朝人気アナ「サクサクの衣がたまらない」ソース要らずのコロッケ
桝田は、食卓に用意された料理の写真を投稿。「お肉屋さんのコロッケ ソース要らず！ 甘めお肉ごろごろコロッケを作りました おやつ感覚で何個でも食べられる」とつづり、丸形や楕円形など様々な形に成形しきつね色に揚げたコロッケを断面とともに披露している。
また「なんだか懐かしさも感じる、老若男女大好きな味付け」「コッペパンに挟んでコロッケパンにしても優勝」と、満足の行く仕上がりだったことも報告している。
この投稿に、ファンからは「ソースなしで食べられるほど美味しいってこと」「見てるだけでよだれ出る」「サクサクの衣がたまらない」「具材たっぷり」「コロッケパンアレンジ最高すぎる」「盛り付けも綺麗で上手」「アレンジの発想天才」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳テレ朝人気アナ「サクサクの衣がたまらない」ソース要らずのコロッケ
◆桝田沙也加、手作りコロッケ披露
桝田は、食卓に用意された料理の写真を投稿。「お肉屋さんのコロッケ ソース要らず！ 甘めお肉ごろごろコロッケを作りました おやつ感覚で何個でも食べられる」とつづり、丸形や楕円形など様々な形に成形しきつね色に揚げたコロッケを断面とともに披露している。
◆桝田沙也加の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ソースなしで食べられるほど美味しいってこと」「見てるだけでよだれ出る」「サクサクの衣がたまらない」「具材たっぷり」「コロッケパンアレンジ最高すぎる」「盛り付けも綺麗で上手」「アレンジの発想天才」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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