関東地方は、明日19日は晴れ間が広がり、気温がグンと上がります。熱中症対策が欠かせません。午後は所々で雨や雷雨となるでしょう。その先は、梅雨らしく、曇りや雨の日が続きます。特に雨の範囲が広がるのは20日から21日で、降り方が強まることもあるでしょう。

明日19日(金) 強い日差しで気温上昇 暑さ対策を 山沿い中心に急な雨や雷雨も

明日19日(金)の関東地方は、今日18日とは一転して晴れ間が広がります。

気温がグンと上がり、東京都心をはじめ、30℃以上の真夏日になる所もあるでしょう。ノドが渇く前に意識的に水分をとったり、日傘や帽子で日差しを遮ったりと、熱中症対策を心掛けてください。

このところ、日ごとの気温の変動が大きく、疲れが溜まっている人も多いかもしれません。体調が思わしくない場合、普段よりも熱中症のリスクが高まる傾向があります。屋外での作業などは、決して無理をせず、定期的に休憩をとるようにしてください。室内では、適切にエアコンや扇風機を使いましょう。





急な雨にも注意が必要です。早い所では昼頃から雨雲が湧いて、夕方から夜のお帰りの時間帯にかけて、あちらこちらでにわか雨があるでしょう。関東北部では、局地的に雷を伴って雨脚が強まりそうです。

20日(土)〜21日(日)は全域で雨 その先も梅雨空でムシムシ

20日(土)以降は、梅雨らしく、曇りや雨の日が続きそうです。

特に、20日(土)の午後から21日(日)の昼頃にかけては、前線や低気圧が近づくため、関東全域で雨が降るでしょう。

ザッと強く降ることもあり、沿岸を中心に風も強めに吹きそうです。レインコートやレインシューズなどが活躍するでしょう。



気温は、平年並みかやや低い予想です。

22日(月)までは、日中も23℃くらいに留まる所が多く、暑さは収まります。ただ、湿度は高く、駅など人の多い場所ではムシッとするでしょう。調節のしやすい服装が良さそうです。23日(火)以降は、広く25℃前後の予想です。極端な高温ではないものの、蒸し暑く、少し動くと汗ばむほどになるでしょう。こまめな水分補給を心掛けてください。また、食中毒の原因となる細菌が増殖しやすくなりますので、体調の管理に加えて、食品の管理にも、いっそう気を配ると良さそうです。