米イラン署名でドル売り・円売り、原油75ドル割れ トランプが“譲歩“か



米国とイランが予定より早く覚書に署名した、今後60日間かけて核問題などについて協議する。その間、ホルムズ海峡は無料で通航できる。リスク選好ムードが広がり、円とドルが下落している。NY原油先物は75ドル台を割り込んでおり、世界的なインフレ加速懸念が後退している。



米イラン覚書には「濃縮ウランはIAEAの監督下で“ 現地“ において希釈処理」と記載されている。トランプ米大統領は「濃縮ウランを米国に引き渡す」ことを強く求めてきたが、ウランはイランに留まる形となった。



また、トランプ氏はイランが核を持つことは許されないと主張するも、イラン側は「核は交渉の対象外」と明言。さらに60日間は海峡は無料で通航できるが、60日後はサービス料、すなわち通航料を請求するとしている。



トランプ氏が「他の国がミサイルを保有しているのであれば、イランだけ保有できないのは不公平」と発言したこともあり、米イラン交渉において米国が“譲歩“したとの見方が広がっている。トランプ氏は自身の「レッドライン」を破った。



東京時間14:06現在

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