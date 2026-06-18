日本時間午後８時に英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果や声明、議事録が発表される。市場では政策金利は現行の３．７５％に据え置かれることが確実視されており、声明や票の分かれ具合が焦点になっている。最近、米国とイランの戦闘終結の合意から原油が下落している。こうした状況を受けて声明でインフレの上振れリスク後退が指摘されたり、前回会合では１票あった利上げ票が今回ゼロになったりするようであれば、英中銀（ＢＯＥ）の利上げ観測が後退し、ポンドが売られる可能性がある。



また、日本時間午後９時半には６月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、同午後１１時には５月の米景気先行指数も発表される。６月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数は、大方の予想がプラス１０．０となっており、前月のマイナス０．４を上回り、２カ月ぶりに上昇するとみられ、５月の米景気先行指数は、大方の予想が前月比０．１％上昇となっており、前月比では２カ月続けて上昇すると見込まれている。



MINKABU PRESS

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